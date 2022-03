Eerste projecten IIS bekend! Én je kunt je nog aanmelden

SNEEK- Op 7 maart vond de eerste pitchronde plaats van IIS, het mienskipsproject van Arcadia. Tijdens deze speciale pitchavond in De Bidler in Wergea hebben zestien potentiële projecten zich gepresenteerd. Deelnemers kwamen uit alle hoeken van Fryslân: van Workum tot Vlieland en van Buitenpost tot Eastermar met uiteenlopende projecten. Nieuwe projecten kunnen zich tot 4 april aanmelden.

Zand over het verleden

In Oudega (SWF) willen de inwoners met alle verenigingen van het dorp een festival op de ijsbaan organiseren. Op ‘oude’ muziek van ‘toen er nog ijs lag’ worden nieuwe teksten geschreven. Het festival is hét middel om de verschillende gemeenschappen aan elkaar te verbinden en de cultuur van het samen doen en werken door te geven aan een volgende generatie. Op Vlieland willen ze Vlielands water maken samen met de eilanders, van het water van de ijsbaan waar dertig jaar geleden nog op geschaatst werd. En in Workum willen De Paupers een voorstelling op de voormalige ‘jiskepôle’ organiseren, de plek waar letterlijk zand over het verleden wordt gedaan, dat natuurlijk helemaal niks oplost.

Met het project IIS daagt Arcadia de Fryske mienskip uit om culturele manifestaties te ontwikkelen, klein of groot, en altijd met in gedachten ‘Hoe kunnen we een goede voorouder zijn?’. Zo komen ‘we’ samen in beweging voor een duurzame en leefbare toekomst.

Meld je aan

“Wil jij met je dorp aan de slag met klimaatadaptatie, je wijk toekomstbestendig maken voor kinderen en jongeren, de ijsbaan omtoveren tot een dorpsplein of heb je hele andere ideeën die niet alleen nu urgent zijn, maar ook voor toekomstige generaties? Dan hopen we dat jij je aanmeldt voor IIS. We helpen projecten door ze bijvoorbeeld te koppelen aan een kunstenaar of door het geven van advies en budget”, aldus Elizabeth Kooy, projectleider van IIS.

Nieuwe projecten kunnen zich voor 4 april aanmelden op www.arcadia.frl/iis IIS is onderdeel van Arcadia en een coproductie van Keunstwurk en Arcadia.