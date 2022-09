Eerste presentatie VC Sneek heren smaakt nu al naar meer

SNEEK - Het was zaterdag een memorabele dag voor het herenvolleybal in Friesland, want de nieuwbakken eerstedivisionist VC Sneek presenteerde zich aan het thuispubliek. Dat thuispubliek was ogenschijnlijk toch wel getriggerd om de koele sporthal te verkiezen boven de tropische buitentemperaturen om de Sneker formatie van het trainersduo Edward Kamphuis en Patrick Koelemij inactie te zien.

Geestdrift

Er heerste een lichte euforische stemming op de tribune, want na twee jaar is VC Sneek weer de hoogst spelende divisieclub in het Heitelân. Friesland ontbeerde een eerstedivisieclub, maar mede door een weloverwogen beleid en geestdrift van de nieuwe staf en bestuur staat er nu een meer dan volwaardige equipe.

Menig volleybalenthousiast kwam niet bedrogen uit: de Sneker formatie beschikt over veel potentie al moeten de automatismen nog ingeslepen worden. “Niet verwonderlijk, ” zegt Edward Kamphuis. “We zijn pas drie weken intraining en dit is eigenlijk de eerste keer dat we in een formatie samenspelen. Dat is nog wennen en de juiste afstemming moet nog komen. De steekjes, stijgjes en de pipe zijn van later orde.” Aldus Kamphuis die zich met Patrick Koelemij tevreden toonde over de ouverture aan het thuispubliek in de driekamp tegen Veracles en EVV Elburg.

Veel potentie

Van mede eerstedivisionist Veracles werd in drie sets verloren. Toch hecht Koelemij daar nog niet veel waarde aan. “ We moeten nog duidelijk wennen aan elkaar. In de ploeg zit veel potentie, we waren nog niet compleet, de tegenstanders ook niet en die mogelijkheden betalen zich straks wel uit.”

Met die groeicapaciteit bedoelt Koelemij ongetwijfeld de mix van routine en dejeugd. Met name Rutger Zoodsma, Arjen Heerkes en Klaas Jelmer Hoekstrabehoren tot de routiniers die de jeugd op sleeptouw kunnen nemen. “We misten vandaag Tom van den Boogaart en hij is heel belangrijk voor ons in het proces.” Daarnaast kan de Waterpoortclub bogen op een talentvolle selectie met de youngsters Jeen Pieter van der Meer, Mark en Erik Hekstra, Jelmer Spoor, Jan Paul Beukers, Senna Heikoop en Koen Sikkema geflankeerd door libero Kevin Hof.

Mooie presentatie

Tegen topdivisionist EVV Elburg kregen de toeschouwers drie sets attractief volleybal te zien waarbij de thuisploeg in drie sets aan het langste eind trok. “Gewoon een mooie presentatie vandaag. Het enthousiasme in de ploeg en op de tribunes is groot. Dat is de belangrijkste winst vandaag’ meldt het optimistische trainersduo dat toewerkt naar de eerste thuiswedstrijd. Die zal zijn op zaterdag 1 oktober in het Schuttersveld tegen VVH uit Harderwijk.

Bron: persbericht VC Sneek