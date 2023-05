Eerste Pinksterdag Local Festival Fair bij Lokaal55!

SNEEK - Genieten, beleven, kindervertier, shoppen, muziek, food & drinks staan centraal op het feestelijke event Local Festival Fair in en om Lokaal55.

Zo'n 25 verschillende creatieve en inspirerende lokale ondernemers verkopen hun prachtige producten in onze hippe marktkramen en vertellen hun verhaal; je ziet onder andere La Femme, Zitpracht, Skunk plaatjes, Keramiek van Jolanda, Mina Mini kindermode, YpKo Suvel, Filsen Thee en dus nog meer topkramen. Live muziek van Sietze & Ilsja, Piter Wilkens en Njiske zorgt voor een heerlijke sfeer. Op de diverse terrasjes en vanuit foodtrucks & bbq met food & drinks geniet je van de local vibes!

De entree is € 5,00 per persoon en kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee! Aanwaaien kan, maar wil je zeker zijn van je toegang? Bestel jouw ticket(s) alvast in onze webshop.

Local Festival Fair is op Pinksterzondag van 11.00 uur tot 20.00 (kraampjes tot 18:00 uur open) uur aan de Oude Oppenhuizerweg 55 in Sneek bij Lokaal55, zien we je dan?!