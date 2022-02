Eerste paal nieuwe kleedboxen LSC1890 geslagen

SNEEK-Vandaag is de werkelijke bouw van de nieuwe kleedboxen begonnen. Rond het middaguur uur werd er een heistelling binnengereden en kort daarop werd begonnen met het heien van de palen. Er worden in totaal 69 palen van elk 9 meter lengte de grond in geslagen.

Als alles voorspoedig gaat, dan is men daar morgenmiddag mee klaar en kan er vervolgens gewerkt worden aan de fundering en alles wat daar bij komt kijken. Ondanks het feit dat de bouw nu in een stroomversnelling lijkt te zijn geraakt heeft de aannemer aangegeven dat hij verwacht dat de kleedruimten niet eerder dan in oktober in gebruik kunnen worden genomen. Dit is een voorlopige inschatting: een exactere planning volgt nog.

Bron: LSC1890