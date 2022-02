JORWERT-Op donderdag 3 februari om 15.00 uur zullen de initiatiefnemers van Nijkleaster, Sietske Visser en Hinne Wagenaar, de eerste paal heien van het nieuwe klooster Westerhûs, midden op het platteland in Fryslân.

Hiermee wordt een mijlpaal bereikt in de geschiedenis van Nijkleaster. Na jaren van dromen, plannen maken en hoopvol wachten, begint nu eindelijk de restauratie en de nieuwbouw van het klooster. Een droom wordt werkelijkheid! Het heien van de eerste paal op het erf van de boerderij Westerhûs is een feestelijk gebeuren en markeert een omslagmoment.

Het erf is schoongemaakt, de oude ligboxstal gesloopt, het dak met asbest gesaneerd. De boerderij is uitgekleed tot op de gebinten. Nu kan de bouw van het nieuwe klooster beginnen met de restauratie van de monumentale boerderij, de nieuwbouw van de 3 klooster-appartementen en van de 9 gastenkamers. De bijeenkomst op 3 februari is niet toegankelijk voor het grote publiek.