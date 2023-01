Eerste namen Aaipop bekend Extra podium tijdens Friestalig festival op Paasmaandag

Nijland- Stichting Aaipop opent al vroeg de kaartverkoop dit jaar, na het grote succes van vorig jaar. Aaipop was vorig jaar volledig uitverkocht. Met 2.500 man kon er niemand meer bij op het festivalterrein in Nijland. Maandag 23 januari 2023 kan iedereen weer kaarten in de voorverkoop kopen via; www.aaipop.nl. Om bezoekers naast De Harksankjeseal nog een plek te gunnen waar zij rustig bij elkaar kunnen zijn heeft Stichting Aaipop geluisterd naar de feedback van haar vaste bezoekers.

Vorig jaar werd de festivalsfeer als aangenaam ervaren, al misten sommige bezoeker wel een plekje om even tot rust te komen. Het nieuwe Troebadoerskafee creëert een plek waar genoten kan worden van Friese liedjes. Stichting Aaipop breidt hiermee het festival uit met een extra klein podium. Qua het aantal bezoekers die Stichting Aaipop kan ontvangen maakt dit geen verschil, al kunnen zij zich wel meer verspreiden over het terrein. Ook de veranderde opstelling van de eethoek en de toiletten maakt dat het terrein beter toegankelijk wordt voor alle bezoekers.

Naast de twee kleine podiums van het Troebadoerskafee en De Harksankjeseal zijn ook de bekende grote podiums van de Tongertinte en de Teneftertinte weer aanwezig op het Aaipopfestvial. De band Jarretank speelt na jaren afwezig zijn weer in één van deze tenten en ook publiekslieveling De Doelleazen is weer van de partij. Grote namen, maar dat zegt niets over de grote van de podiums. Jan Nota en Adri de Boer draaien beiden al jaren mee in de Friestalige muziekwereld. Zij staan beiden op de zogenaamde kleine podiums in het nieuwe Troebadoerskafee en De Harksankjeseal.