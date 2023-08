Eerste mural / muurschildering in Workum

WORKUM - In het weekend van 8, 9 en 10 september bruist Workum van allerlei culturele activiteiten. Het is dan Monumentenweekend en tegelijkertijd vindt het UITfestival plaats als start van cultureel seizoen ‘23 -’24. De organisatie van het UITfestival Workum, heeft samen met Stichting 'Een Brug Slaan - Voor culturele activiteiten in Súdwest Fryslân' beeldend kunstenaar Joram Roukes uitgenodigd met een idee te komen voor een wand- of gevelschildering ergens in Workum.

Joram woont sinds kort in Workum en heeft reeds diverse street-art projecten in binnen- en buitenland op zijn naam staan. Hij was direct enthousiast en kwam met het idee om op de gevel van het pand aan de Mariënacker te Workum, dat in gebruik is bij de GGZ, een muurschildering aan te brengen.

Woningstichting Dynhus, eigenaar van het gebouw, was enthousiast en ook de huurder van het pand de GGZ, verleende graag haar medewerking. Ook de bewoners in de buurt konden zich erin vinden, met andere woorden een plan was geboren.

Toen kwam de invulling van het plan. Fondsen werden aangeschreven en in zeer korte tijd was het benodigde geld bij elkaar. Omdat het gebouw dichtbij de vijver van Mariënacker ligt en er in die vijver jaren geleden de mooiste watervogels bivakkeerden is gekozen voor een afbeelding van watervogels op deze nu nog wat saaie gevel.

Vanaf 29 augustus is Joram Roukes dagelijks aan het werk met de schildering en is het mogelijk voor belangstellenden om langs te komen. Op zaterdag 9 september wordt dit eerste street art kunstwerk in Workum officieel ingewijd en geopend.