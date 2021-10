Eerste meetmoment paardenklas Aeres, vmbo-groen Sneek

SNEEK- Leerlingen die zich aanmelden voor Aeres kunnen kiezen om zich in te schrijven voor de paardenklas. Dit schooljaar zijn 22 leerlingen gestart in deze klas. Op woensdag 13 oktober was het eerste meetmoment voor deze leerlingen een feit.

Zowel de ruiters als de paarden zagen er prachtig uit. In alle vroegte werden de paarden geborsteld en was er gezonde spanning te voelen in het dierenverblijf De Harste op het terrein van Aeres. Om 10.00 uur konden de eerste ruiters in het Ruitersportcentrum in Sneek zich opmaken voor hun eerste meetmoment.

Onder de vlag van FNRS/KNHS

De leerlingen rijden onder de vlag van FNRS/KNHS, een landelijke organisatie die diploma’s uitschrijft. Een onafhankelijke jury was aanwezig om de leerlingen in te schalen op het niveau wat ze op dit moment hebben. De niveaus gaan van F1 tot F12. De leerlingen hebben een startniveau gekregen tussen de F2 en F8 wat is opgetekend in hun ruiterpaspoort. Dit is een startpunt voor de docenten mv. Schrale en mv. Gras-van der Weij om de paardenklas leerlingen verder te begeleiden.

Het was prachtig om te zien hoe paard en leerling hun best deden om te laten zien wat ze konden. Een ouder die aanwezig was om te kijken merkte terecht op: Ik wou dat wij dit vroeger op school hadden. In februari gaan de leerlingen op voor het diploma voor het niveau waarop ze nu ingeschaald zijn.