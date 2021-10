Eerste live internationale projectweken Water een groot succes

LEEUWARDEN-Van 27 september tot 8 oktober vonden de eerste internationale projectweken Water plaats in Leeuwarden, Nederland. De projectweken waren een evenement voor studenten en docenten uit Tsjechië, Letland, Malta en Nederland. De internationale studenten werkten samen met Nederlandse studenten van MBO Life Sciences in Leeuwarden om te leren over waterecologie, watervervuiling, het testen van waterkwaliteit, waterzuivering, wet- en regelgeving.

"Ik heb nog nooit water getest"

De leerlingen die aan de waterweken deelnamen, maakten veel excursies en waren blij dat ze deel uitmaakten van het project. De partnerscholen hadden e-mails naar hun leerlingen gestuurd waarin ze werden uitgenodigd om deel te nemen aan dit Erasmus+-project. Ramon Psaila, een student uit Malta, zei dat hij meedeed omdat "het een goede gelegenheid was om een ervaring op te doen, nieuwe dingen te leren en nieuwe mensen te ontmoeten". Hij legde uit dat hij nieuwe manieren leert om toe te passen wat hij op school heeft geleerd en hij hoopt dat het allemaal van pas zal komen in zijn toekomstige carrière.

Een andere student uit Malta, Alexandra Vaglarova, beweerde dat "het programma erg interessant was". Ze zei: "Ik hield van Kameleon eiland. De boten deden me aan Malta denken." Ze zei dat ze erg genoot van de praktische sessies in het lab en de excursies. "Ik heb nog nooit watertesten gedaan. Tot nu toe was het erg interessant." Matyas Fiala, uit Tsjechië zei: "Het is geweldig en uitstekend. Ik ben in Nederland met mijn vrienden. Het gaat niet alleen om leren, maar ook om relaties opbouwen en nieuwe vrienden maken met de andere studenten."

"Dit is zo geweldig voor mij als leraar"

Dirk Draaisma, docent aan het Friesland College in Leeuwarden, heeft genoten van de samenwerking met de bezoekende studenten. "Het niveau van de studenten is best hoog. Ik vertel ze één keer iets en ze doen het." Deze week leerde hij de studenten hoe ze een logisch programma kunnen maken dat een afvalwaterzuiveringssysteem aanstuurt. Hij legde uit dat mensen uit het lab meestal geen verstand hebben van programmeren, maar dit systeem is vrij eenvoudig te besturen. Op deze manier kunnen we "de kloof tussen techniek en laboratorium dichten".

Op de vraag aan Martin Chejn, de leraar die de groep studenten uit Tsjechië leidt, wat hij van de Waterweken vindt, antwoordde hij: "Ik vind dit zo geweldig voor mij als leraar, en ook voor de studenten. Ze willen nieuwe dingen leren, zoals hoe ze problemen moeten oplossen. We hebben hier zo veel werk verricht." Martin en zijn leerlingen waren blij dat ze hun Engels konden oefenen tijdens de projectweken. Ze leerden ook over de Nederlandse cultuur en bezochten diverse locaties; Amsterdam en het Nationaal Park Schiermonnikoog. "Als ik Tsjechische mensen en Nederlanders vergelijk, is het zo anders." Over het algemeen was Martin erg tevreden met deze ervaring en hoopt hij op meer mogelijkheden voor uitwisselingen tussen internationale scholen.

Ontstaan van nieuwe ideeën voor toekomstige Erasmus-projecten en -uitwisselingen

Waarom hebben sommige van deze scholen dan deelgenomen aan de PoVE Waterweken? Ivars Pekains, docent van RTU Letland, legde uit: "We hebben een paar Erasmus+ projecten op school. Deze projecten zijn een goede gelegenheid voor studenten om in het buitenland praktijkervaring op te doen en studenten uit andere landen te ontmoeten.” Hij vertelde hoe deze ervaringen kunnen helpen nieuwe ideeën voor toekomstige Erasmus-projecten en -uitwisselingen te doen ontstaan. Hij is al begonnen met het maken van een plan om Letse studenten naar Malta te sturen. Het belangrijkste doel van deze projecten is volgens Ivars dat "studenten tevreden kunnen zijn, nieuwe vaardigheden en praktische kennis kunnen opdoen en hopelijk nieuwe vrienden kunnen maken". Juist bij dit project is het belangrijk om elkaar persoonlijk te ontmoeten en praktische toepassingen in het lab en het veld te doen. "Praktische onderdelen kun je niet in Zoom doen. Ik ben heel blij dat studenten nieuwe kansen krijgen."

Europees project Erasmus+

De projectweken in Leeuwarden wordt georganiseerd door het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) en maakt deel uit van het Europese project "Platform of Vocational Excellence Water" PoVE Water. Het is de eerste van een aantal uitwisselingen tussen de partnerlanden. Sanne Ligthart, communicatieadviseur, vertelt. "De projectweken waren een succes. We merken dat de leerlingen het erg naar hun zin hebben gehad met het leren over water. Dit is de eerste internationale projectweek in een lange reeks. We hopen met dit project te bereiken dat leerlingen en docenten over de landsgrens kijken om op mbo-niveau te leren over watertechnologie. Met dit project hopen we dat docenten uit verschillende landen elkaar leren kennen, zodat internationale stages voor hun studenten geregeld kunnen worden. Ieder land heeft te maken met andere watervraagstukken. Een internationale ervaring is daarom onbetaalbaar voor een verdere carrière in water."

CIV Waters regionale samenwerkingspartners Friesland College, Vitens, Learning Hub Friesland en Wij Zijn Katapult, vergezelden het internationale PoVE Water consortium op het jaarlijkse Wetsus congres. Naast een kennismaking met het Water innovatie ecosysteem waarin CIV Water opereert, bespraken de partners toekomstige mogelijkheden die ervoor zorgen dat dit succesvolle platform van Vocational Excellence zich verder kan ontwikkelen en groeien.

PoVE Water PoVE

Water is een Europees project dat gebruik maakt van bestaande en opkomende beroepscompetenties en vaardigheden die nodig zijn in de watersector, en deze vertaalt in een benadering van beroepsmatige uitmuntendheid. Het project ging in januari 2020 van start in Brussel. PoVE Water verenigt instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding, de waterindustrie, onderzoekscentra, (semi-)overheidsinstellingen en vertegenwoordigers van de watersector uit Tsjechië, Letland, Malta, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Alle projectpartners hebben een gemeenschappelijk belang bij de ontwikkeling van het volledige potentieel van instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding om een proactieve rol te spelen bij de ondersteuning van groei, concurrentievermogen en innovatie van de watersector. www.povewater.eu

CIV Water

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) is een innovatief kenniscentrum voor mbo’ers in de watersector en richt zich op de ontwikkeling van jongeren én werkenden tot wendbaar vakman. Het CIV werkt samen met onderwijsinstellingen, zoals MBO Life Sciences, Friesland College en Aeres, maar ook met veelal semi-overheidsinstellingen zoals Watterskip Fryslan. Daarnaast werkt het CIV op internationaal niveau. CIV Water maakt deel uit van WaterCampus Leeuwarden. www.civwater.nl