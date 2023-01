Eerste line-up Rock Café Sneek

“Duzzz....op 3 februari aanstaande gaan we (hopelijk) open! En wat hebben we een heerlijke line up voor dit weekend. Bands With Friends noem ik het maar haha!

Vrijdag 3 Februari trappen we af met LITTLE LOUDER uit A'dam en omstreken.

Deze old geezers gaan al een poosje mee met oud gedienden van HENDERSON, QUOTATION and many more! Kortom ouderwets rocken in het Rock Café Sneek

Rock Café Sneek opent (hopelijk) om 19.00 uur”