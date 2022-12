Eerste lichting SWITCH traject geslaagd

SNEEK-Donker Groep is in mei 2022 gestart met het opleiden van een eerste grote groep zij-instromers tot Aankomend hovenier. Deze zij-instromers, (Switchers) komen uit allerlei werkgebieden: o.a. uit de zorg, de horeca en de IT.

Alle deelnemers volgden de VHG Brancheopleiding Aankomend Hovenier en kregen hierbij een baangarantie bij Donker Groep. In samenwerking met Zone.college is deze brancheopleiding in een hybride vorm gegoten. Door online en fysiek les te combineren en door intensieve inzet van praktijkbegeleiders konden we in het hele land zij-instromers laten starten.

Half december vonden de examens plaats voor 15 Switchers. Een 16e zal dit inhalen zodra hij opgeknapt is van fysiek ongemak. Vrijdag 16 december hebben de deelnemers hun certificaat in ontvangst mogen nemen. Donker Groep heeft er een groep enthousiaste en gekwalificeerde hoveniers bij. Gefeliciteerd allemaal!

Na deze succesvolle eerste lichting, start Donker Groep in samenwerking met Zone.collega op 20 januari met de tweede groep Switchers van ongeveer 20 personen.