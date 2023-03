Eerste kievitsei van Nederland ligt opnieuw niet in Fryslân

STAPHORSTERVELD- Het eerste kievitsei van Nederland is vandaag gevonden in het Staphorsterveld, vlakbij Hasselt in Overijssel. Met de vondst van het eerste ei is het zoekseizoen van dit jaar officieel begonnen.

Klaas Binnendijk is de persoon die het ei vanochtend in de sneeuw vond. Voor de stichting Landschap Overijssel kwam dat als een verrassing. "Zo warm is het immers nog niet."

Vorig jaar werd het eerste kievitsei van Nederland ook al in die provincie gevonden. Toen trof Tonny Rupert van Hengevelde het eerste kievitsei op 9 maart aan in de gemeente Hof van Twente. Het jaar daarvoor was het op 5 maart in Utrecht.

Het eerste kievitsei van Fryslân werd vorig jaar gevonden door Wietse Jan Dijkstra uit St.-Annaparochie in een weiland bij de Workumerwaard. Hij kreeg toen de Sulveren Ljip van de commissaris van de Koning.

In 2019 werd het eerste Friese kievitsei al op 28 februari gevonden door Eduard van der Hoek in Vegelinsoord. Nooit eerder werd een kievitsei zo vroeg in het jaar gevonden. Dat was ook de enige keer in de afgelopen tien jaar dat het eerste kievitsei van Nederland in Fryslân werd gevonden.

Bron: Omrop Fryslân