Eerste kievitsei van Fryslân bij Scharsterbrug

Wind had eerder dit weekend al wat baltsactiviteiten op het maïsveld bij het dorp gezien. De Pingjumer ging naar huis om te schuilen voor een bui, nadat hij al de hele dag op pad was geweest langs landerijen. Maar het bleef toch kriebelen. Toen hij zondag al de hele dag op pad was geweest, voor een bui thuis schuilde, bleef het toch kriebelen.

,,Ik sjoch dochs noch efkes dêr lâns de snelwei'', besloot Wind. Op het land zag hij dat het sijke (red. de vrouwtjes kievit) parmantig wegliep. Na een slag over de akker zag hij het twake (red. twee kievitseieren) al snel liggen. Hij geloofde het bijna niet. 'It swit bruts my út!' zei de vinden over het moment van ontdekken.

Morgen om 12 uur krijgt Anne op het provinciehuis de 'Sulveren Ljip' van Commissaris van de Koning, Arno Brok op het provinciehuis. ,,Met de vondst van een twake is ook het eerste ei van de gemeente De Fryske Marren gevonden. Dit betekent dat het frije fjild daarmee nu sluit in die gemeente'', zo laat de Bond van Friese Vogelwachten weten.