Eerste kievitsei Súdwest-Fryslân

SNEEK- Maandag 14 maart 2022 vond Wietse Jan Dijkstra uit Sint Annaparochie een ‘twake’. Een echte boppeslach, want met twee kievitseieren in één nest vond hij niet alleen het eerste kievitsei van Fryslân, maar tegelijkertijd ook het eerste van Súdwest-Fryslân. De kievitseieren werden gevonden in de Workumerwaard nabij Workum, in het grasland van boer Gerke Visser. De eieren zijn na de vondst gemeld, gelotterd en goedgekeurd bij en door de BFVW.