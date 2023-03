Eerste jeugdkievitsei gevonden door Jasper Bauke Huitema (9) uit Easterein

Dat betekende toch wel een beetje pech voor Tjeerd de Jong uit Uitwellingerga. Hij vond in de Eastpolder in Oppenhuizen het eerste kievitsei van de jeugd uit het tweelingdorp. De vogelwacht van Top en Twel belde snel met de BFVW (Bond Friese Vogelwachten), maar die waren al net onderweg naar Easterein. Het was dit jaar een nek-aan-nek race dus bij de jeugd.

Sulveren Polske

De eerste die bij de jeugd onder 13 jaar het kievitsei in onze provincie vindt, ontvangt daarvoor het 'sulveren polske'. Het 'sulveren polske' zal worden uitgereikt door gedeputeerde Douwe Hoogland op het erf van boer Strikwerda. Daar is ook het feest. De prijs is een aanmoedigingsprijs voor degene die bij de jeugd het eerste ei vindt.