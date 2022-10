Eerste hypotheek op eerste huis

Een starter moet altijd beginnen met het berekenen wat maximaal geleend kan worden. Verder is het met name bij de eerste hypotheek belangrijk dat je de taxatiewaarde vooraf weet. U krijgt namelijk nooit meer dan de taxatiewaarde aan hypotheek. Starters helpen met hun eerste huis kopen moet in 4 stappen:

Inzage hypotheekrentes Inzage in de Taxatiewaarde Berekenen maximale hypotheek op inkomen en woningwaarde Laatste stap is wat u moet bieden op uw eerste huis

Startershypotheek voor eerste huis

Goedkoop eerste hypotheek aanvragen? Starters lopen tegen de volgende zaken aan:

Te weinig eigen geld voor de eerste hypotheek i.v.m. bod of de kosten koper

Door hoge huizenprijzen extra hypotheek nodig

Hoeveel moet ik bieden op mijn eerste woning

Geen kennis van taxatiewaarde woningen

Hoe uw eerste hypotheek afsluiten

De eerste hypotheek voor starters is eigenlijk de moeilijkste hypotheek sinds voor starters op de woningmarkt. Uit onze hypotheek en aankoop ervaringen blijkt dat succesvol een huis kopen alleen slaagt als starters vanaf begin tot het eind begeleid worden met de aankoop, waarde beoordeling en het bod. De benodigde kennis van de woningmarkt is belangrijk als iemand zijn eerste hypotheek afsluit voor zijn eerste eigen huis. Een eerste financiering voor starters voor de eerste woning betekent eigenlijk veel inventariseren in het voortraject. Samen kopen of alleen? Wat staat er in de BKR. De meeste fouten zijn feitelijk dat de huizenzoeker niets weet van zijn financiële verleden. Dit alles kan u vinden op bkr.nl.

Veel vragen over eerste hypotheek

Onzekerheid in de woningmarkt is de grootste angst voor een starter met zijn eerste hypotheek. Moet ik nu wel beginnen met kopen door de hoge hypotheekrente? Wat moet ik nu als beginnende huizenkoper bieden op mijn eerste woning omdat huizenprijzen dalen? Uw eerste huis kopen gaat makkelijker als u vooraf alles weet.

Minder lenen dan meer kans op huis

Door goede onderhandelingen en inzichten en door zoveel mogelijk eigen geld in uw startershypotheek te stoppen des te meer kans heeft u op succes. Hoeft u namelijk minder te lenen dan is de verhouding marktwaarde ten opzichte van de eerste hypotheek gunstig. Als u zelf een eigen woning heeft die u te koop zou zetten. Aan wie zou u de woning verkopen?

aan diegene die extra geld nodig heeft om de hypotheek rond te krijgen? aan diegene die minder hypotheek nodig heeft dan de geboden koopsom?

In deze tijd waar huizen vrij snel verkocht worden doet lexwonen de eerste hypotheek voor starters anders dan andere adviseurs. Omdat lexwonen ook aankoopmakelaar is wordt het allemaal wel makkelijker gemaakt. Taxatie regelen, hypotheek berekenen en het bod in een vogelvlucht. Huizenprijzen onderzoeken is met name voor je eerste hypotheek van belang voor een starter. Valt de woningwaarde namelijk tegen dan heeft u voor de eerste hypotheek meer eigen geld nodig . Bent u doorstromer dan heeft u meestal overwaarde. Met overwaarde is het makkelijker om fouten te corrigeren voor de volgende hypotheek.

Lage hypotheekrente hogere eerste hypotheek

Hoe lager de hypotheekrente is des te meer startershypotheek kan u krijgen voor uw eerste eigen woning. Lexwonen zoekt naar de bank waar je meer kan lenen en de kosten kan meefinancieren. Voor starters is dat altijd een welkome boodschap omdat deze groep vaak te weinig eigen geld heeft. Spaargeld willen ze het liefste anders investeren. Lukt dit niet helemaal? Dan wel zo weinig mogelijk eigen geld meenemen voor de eerste hypotheek.

Meerdere starters in 1 hypotheek

Lukt het u of jullie niet om samen of alleen een huis te kopen? Lexwonen regelt regelmatig voor starters een startershypotheek met 4 personen. Met 4 starters kan je veel meer lenen. Denk aan een hypotheek met ouders of met vrienden. Belt u maar eens met lexwonen op: 06-83944458. Handig is hun bijdrage van 16 uur per dag gedurende 7 dagen per week.

Voorbeeld zijn 4 vrienden die samen in Wekerom een huis hebben gekocht met een startersfinanciering. Let op, een starterslening is zeker niet het zelfde als een startershypotheek. Een starterslening is een aanvullende lening die je via SVN uit Amersfoort kan krijgen. Let op, verkopende makelaars zitten niet te springen op startersleningen. Ze verkopen liever aan iemand die geen extra leningen nodig heeft. Een hypotheek met een starterslening betekent meer kans op afwijzingen. U krijgt namelijk dan twee leningen. U heeft dan ook twee keer zoveel kans op een afwijzing. Eerste hypotheek afsluiten is moeilijker dan de tweede.

Overbieden vaak niet meer nodig

Overbieden op een woning lukt nooit met een startershypotheek tenzij de taxatie hoger ligt. Sinds juli 2022 hoef je niet meer te overbieden, ook niet in het westen van het land. Ten tijde van deze publicatie zaten we nog volop in de energiecrisis. Als dit straks over is en u wil verhuizen vraag dan de woningwaarde op van uw droomhuis.

Biedcertificaat en hypotheek voor starters

Biedcertificaat voor starterswoning

Gaat u uw eerste eigen huis kopen dan is een biedcertificaat een mooie verbinding van koper en verkoper. Verkopend makelaar kan dan zien wat u kan lenen, uw financiële verplichtingen en de woningwaarde die wij hanteren. Dit is weer belangrijk voor de maximale eerste hypotheek. Op deze wijze kan de makelaar het risico dat een verkoop van een huis niet door gaat bepalen. Een eerste hypotheek die correct is afgesloten is de basis voor het vervolg op de woningmarkt.