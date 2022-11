Eerste hoofdrolspelers Musical De Tocht bekend

LEEUWARDEN- -Over iets minder dan een jaar gaat Musical De Tocht in Leeuwarden in première. De producent hee@ vandaag de eerste drie hoofdrolspelers bekendgemaakt. Nandi van Beurden, Wolter Weulink en Thijs Meester zullen vanaf oktober 2023 de Elfstedentocht tot leven brengen.

In oktober 2023 gaat de nieuwe Nederlandse Musical De Tocht in Leeuwarden in première. Ter gelegenheid van deze voorstelling wordt een speciaal theater gebouwd met een 360° ijsvloer van 2.000m². De voorstelling gaat over vijf jeugdvrienden die een pact sluiten: ‘Later als we groot zijn, rijden we samen de Elfstedentocht’. BeloTe maakt schuld, zeker nu één van de vrienden een geheim bij zich draagt en er meer op het spel staat dan enkel het halen van het kruisje.

Nandi en Wolter spelen twee van de vijf vrienden. Nandi van Beurden is met hoofdrollen in The Sound of Music en Dagboek van een Herdershond een grote naam in de musicalwereld. ‘Ik was zes jaar toen de laatste Elfstedentocht is geschaatst,’ zegt Nandi. ‘Ik kan me daar eigenlijk niets meer van herinneren maar ben wel alWjd geïntrigeerd geweest door wat de Elfstedentocht teweegbrengt; de schaatskoorts en de directe verbroedering. De Elfstedentocht is onderdeel van de Nederlandse cultuur. Ik verheug me er enorm op om die Elfstedenmagie te voelen in het theater.’

Wolter Weulink, is bekend van onder andere DolZe WeerwolZe, Het Verzet Kraakt en 14, het theaterspektakel over Johan Cruijff. Hij speelt de rol van Sjoerd en is al druk in voorbereiding. ‘In januari 2023 reis ik af naar de Weissensee in Oostenrijk om daar de alternaWeve Elfstedentocht te schaatsen,’ laat Wolter weten. ‘Om me in te leven in het verhaal, maar ook om te trainen.’

Thijs Meester is tot nu toe vooral in Friesland bekend. In de afgelopen jaren speelde hij in veel Friese theatervoorstellingen en in kinderprogramma’s op Omrop Fryslân. Hij won een Gouden Gurbe, een soort Friese Oscar, voor zijn dubbelrol in Smorro. In Musical De Tocht speelt hij de rol van Jelmer, een elfstedenveteraan die tegen beter weten in nog één keer de finish op de Bonkevaart wil halen.

Musical de Tocht gaat op 1 oktober 2023 in Leeuwarden in première. De belangrijkste doelstelling van De Tocht is om de herinnering aan De Elfstedentocht voort te laten leven, ook voor de generaWes na ‘ons’. De organisaWe wil een musical maken om nooit te vergeten door een indrukwekkend verhaal te vertellen en gebruik te maken van de nieuwste theatertechnieken. Kaarten zijn te koop via www.musicaldetocht.frl