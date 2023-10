Eerste glasvezelaansluiting op bedrijventerrein in Sneek

SNEEK-Goed nieuws voor ondernemers in Sneek. De aanleg van het glasvezelnetwerk van DELTA Netwerk verloopt voorspoedig. Op donderdag 12 oktober werd de eerste bedrijfsaansluiting gerealiseerd door aannemer Selecta Infratechniek in aanwezigheid van betrokkenen en DELTA Netwerk.

“Dit is de aftrap van DELTA Netwerk voor het plaatsen van de bedrijfsaansluitingen op de bedrijventerreinen in Sneek.”

Frank Bakker, DELTA Netwerk: “We zijn hier vandaag om de eerste aansluiting te maken in het mooie pand van Unique Lights. Dit is de aftrap van DELTA Netwerk voor het plaatsen van de bedrijfsaansluitingen op de bedrijventerreinen in Sneek. Graag wil ik de partners en Unique Lights bedanken voor hun aanwezigheid en medewerking.”

“We verwachten dat eind van dit jaar alle aansluitingen zijn geplaatst”

Anthony Sevil, Selecta Infratechniek: “Voor het plaatsen van de aansluiting wordt er een afspraak gemaakt met het bedrijf. We brengen dan de kabel naar binnen op de gewenste plek en sluiten deze aan op het glasvezelkastje. De kabel loopt naar het centrale verdeelpunt (de PoP). We verwachten dat eind van dit jaar alle aansluitingen zijn geplaatst en hier stroom op zit. Kort daarna worden de diensten van de klanten geactiveerd.”