Eerste gecertificeerde geboortefotograaf Sneek

SNEEK- Afgelopen zondag is Rudina Wijers-Jasper geschoold en gecertificeerd tot geboortefotograaf, dit maakt haar de eerste geboortefotograaf in Sneek.

“Al sinds 2010 fotografeer ik, destijds ben ik ook begonnen met de opleiding fotografie in Drachten. Vanaf 2020 kreeg het fotograferen een serieuze wending, en vanaf 2021 ben ik mijn eigen bedrijf gestart genaamd Rudina Simone photography. Ik fotografeer een levenscyclus wat begint met een verliefd stelletje, wat gaat trouwen, kinderen krijgt en zich uiteindelijk vormt tot een gezin. Of een hele andere volgorde”, vertelt Rudina.

Fascinatie

“Geboortes hebben mij altijd al gefascineerd, en zelf heb ik twee mooie dochters gekregen. Helaas waren beide bevallingen heftig te noemen met complicaties en daar heb ik helaas geen foto’s van, foto’s zouden enorm helpen met het verwerken van zo’n bevalling. Sinds kort ben ik bevallingen aan mijn pakketten gaan toevoegen, het is belangrijk dat je in deze tak van fotografie je laat scholen. Iedereen kan zich een geboortefotograaf noemen, maar je krijgt met veel dingen te maken zoals zorgverleners, wetgevingen enzovoort”, weet Rudina.

Plek weten

“Het is belangrijk om je plek te weten als je een bevalling fotografeert, daarom heeft Renate van Lith, internationaal geboortefotograaf van 2020, van de geboortefotograaf workshops opgezet. Zij begon toen de geboortefotografie nog in de kinderschoenen stond, maar liep er al snel tegenaan dat ze niet meer welkom was in ziekenhuizen en scheve gezichten kreeg van verloskundigen omdat steeds meer fotografen maar wat deden en zorgde voor onveilige situaties of gewoon de zorgverleners voor de voeten liepen”, laat Rudina weten. Voor meer info: www.rudinasimonephotography.nl