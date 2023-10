Eerste Garage Sale in de Bomenbuurt is een groot succes!

SNEEK - In de Sneker Bomenbuurt werd afgelopen zaterdag de eerste Garage Sale gehouden. Er was een gevarieerd aanbod aan spullen die door de bewoners voor huis op straat, op de oprit of in de voortuin werd verkocht. De Sale kon rekenen op een grote hoeveelheid bezoekers. Dat zorgde voor een gezellige sfeer in de buurt, geholpen door het mooie weer.