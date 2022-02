Eerste fase bedrijventerrein De Hemmen 3 Sneek meteen vol

SNEEK- De belangstelling voor een kavel op het nieuwe bedrijventerrein De Hemmen 3, aan de zuidwestkant van de N7 in Sneek, is zo groot dat de eerste fase al meteen in haar geheel kan worden uitgegeven.

“Dit is een geweldig resultaat”, zegt wethouder Bauke Dam van Economische Zaken. “Het laat zien dat we met dit nieuwe bedrijventerrein in een grote behoefte voorzien.” In de ontwikkeling van De Hemmen 3 is veel energie gestoken, door allerlei partijen, memoreert Dam. “Van gemeente, provincie, Wetterskip en Rijkswaterstaat. Tot ondernemersverenigingen, bodemdeskundigen, archeologen, omwonenden en de inwoners van Folsgare. Prachtig dat het nu zo uitpakt.”

Tijdens de inschrijftermijn, die half december sloot, meldden zich twintig bedrijven. Daarvan werden acht als ‘ongeldig’ beoordeeld, omdat deze niet voldoen aan de regels in het bestemmingsplan. Eén inschrijver trok zich terug. De resterende elf inschrijvers zijn beoordeeld op hun score volgens de zogeheten menukaart duurzaamheid. Dit is een digitale vragenlijst waarmee de ondernemers hun duurzaamheidsplannen kunnen aangeven. Drie van de elf vulden de menukaart niet in. Dam: “Omdat we voor dit bedrijventerrein hebben aangegeven duurzaamheid en toekomstbestendigheid erg belangrijk te vinden, hebben de andere acht bedrijven nu onze voorkeur gekregen.”

Deze acht bedrijven tekenden in voor een totaal perceeloppervlakte van 13,2 hectare. Namen maakt de gemeente niet bekend. “Zo ver is het nog niet. De volgende stap in het proces is nu het vertalen van de menukaarten naar optieovereenkomsten op specifieke kavels”, zegt wethouder Dam. Uiteindelijk worden de afspraken vastgelegd in een koopovereenkomst. “Op deze manier wordt de duurzaamheidsscore vastgelegd en is de geldigheid van de toewijzingen gewaarborgd, en daarmee ook de doelstellingen van de gemeente.”

Daarnaast staat 2022 in het teken van het bouwrijp maken van de grond. De verwachting is dat de bedrijven in de eerste helft van 2023 kunnen starten met de bouw.