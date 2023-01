Eerste expositie van het nieuwe jaar bij Galerie Bax Kunst kleurrijk en hypermodern

SNEEK - Vanaf 7 januari start de eerste expositie van het jaar bij Galerie Bax Kunst. Amerentske Koopman en Bernard Zantman presenteren er hun nieuwste schilderijen en 3d geprinte lichtobjecten. Voor Zantman is het zijn expositie debuut, Koopman exposeerde al meerdere malen en is een vertrouwd gezicht in de vaste collectie van de Galerie. Het belooft een kleurrijke en futuristische tentoonstelling te worden.

Schilderijen vanuit perspectief

Amerentske Koopmans schilderijen gaan over plattegronden waarbinnen structuren, texturen, vlakken en lijnen het beeld bepalen. Dit gaat van stedelijk tot landschappelijk. Door het gekozen perspectief, de helikopterview, is er overzicht en maakt zij meer of minder ingezoomde beelden van landschappen en stadsplattegronden.

Lijnen, transparantie, reliëf, herhaling, in en uitzoomen. Al deze factoren werken mee aan het gevoel van oneindigheid. “Als je als toeschouwer naar mijn schilderijen kijkt kun je zelf afstand nemen of er met je neus bovenop gaan staan, bij beide ervaar je de dieptewerking. De patronen lijken zichzelf oneindig te blijven herhalen, ook al zit je er heel dicht op.”​



3d geprinte lichtobjecten



Bernard Zantman woont in Harlingen waar hij ook zijn atelier heeft. In zijn vorige loopbaan als docent beeldende vorming, heeft hij jarenlang met veel enthousiasme jonge mensen kennis laten maken met het ontwerpen en vormgeven van ruimtelijke objecten. Na zijn afscheid van het onderwijs kreeg hij tijd om zelf aan de slag te gaan. 3D Printen: een nieuwe uitdaging!

Zowel de rijke vormentaal van bloemen en planten, alsook die van de architectuur zijn voor hem een onuitputtelijke bron van inspiratie. Al zijn lichtobjecten zijn voorzien van energiezuinige ledverlichting. Ze geven allemaal licht, maar zijn té bijzonder om ‘lamp’ genoemd te worden.

De expositie duurt tot en met 18 februari 2023.

