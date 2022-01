Eerste expositie van 2022 toont schilderkunst van Sonja Steensma en keramiek van Jacqueline Tijssen bij Bax Kunst

Nevelige, verstillende schilderijen Sonja Steensma werd geboren te Kurri Kurri in Australië, en volgde later haar opleiding aan de Ubbo Emmius in Leeuwarden, in de richting tekenen en textiele werkvormen. Al sinds 1987 woont en werkt zij in Warns.

Door technieken te combineren met andere materialen ontstaat er in de loop van de jaren een heel eigen gemengde techniek. Deze laat ruimte voor de snelle lijnvoering en openheid, maar ook voor kleuren en textuur. Wat vooral opvalt aan de schilderijen zijn de open ruimtes, de kleur die ogenblikkelijk een indruk van roest en nevel oproepen en de speelsheid waarin dit wordt weergegeven. De laatste jaren is Sonja steeds vaker op doek gaan werken. Hoewel de ondergrond anders is, kan ze er uitstekend mee uit de voeten. Al tijdens haar opleiding was het buitenleven haar favoriete onderwerp. De onderwerpen die zij tekent en schildert, komen meestal voor in haar directe omgeving. Vooral de dieren rondom de boerderij zijn voor haar een geliefd onderwerp. Maar de omgeving van Gaasterland met zijn uitgestrekte weilanden, slootjes, hekken, verscholen boerderijen, daken, huisjes en kerktorens weten haar te boeien.

Thuiskomen

Na vele jaren sinds haar laatste expositie is Sonja nu weer terug bij Bax Kunst. Het voelt voor haar daarom als thuiskomen.

Speelse, kwetsbare huisjes Voor Jacqueline Tijssen staat het huis voor de plaats waar de menselijke emoties zich concentreren. Het huis is ook de derde huid. Het vertelt wie en wat iemand is. Dit is de reden waarom Tijssen al haar emoties in het thema “huis” kwijt kan. Haar nieuwsgierigheid naar hoe mensen leven overal ter wereld wordt door haar reizen steeds aangewakkerd. Deze beelden op het netvlies van de kunstenares vertaalt Tijssen in het keramiek wat zij bouwt. Maar ook gebruikt zij de vorm van het huis om andere verhalen kwijt te kunnen. Zoals het thema “tijd”. Bij het bouwen van boomhutten kan zij volop haar creativiteit kwijt.

Ten slotte komt Tijssen ook boten in het waterrijke gebied waar zij woont steeds tegen. Een boot is synoniem aan vrijheid, ongebondenheid. Instabiel en beweeglijk. Maar toch een thuis.

Doordat er door de pandemie vele keramische cursussen uitvielen, kreeg Jacqueline meer tijd om aan haar eigen werk te sleutelen. Deze periode leverde inspiratie tot het maken van nieuwe objecten, met bijvoorbeeld “eenzaamheid in Coronatijd” en dromen als thema. Maar ook de teloorgang van onze aarde krijgt de aandacht, met beelden over verdwenen insecten en het stijgende waterpeil. Deze en meer objecten zijn te zien en te koop bij Bax Kunst. De expositie bezoeken

Zaterdag 22 januari wordt de expositie online geopend. Naast online is Galerie Bax Kunst te bezoeken op de vaste openingstijden. ‘Wij volgen hierbij alle mogelijke aanwijzingen van het RIVM, en de geldende maatregelen. Daarnaast maken onze vertrouwde openingstijden het juist goed mogelijk om alle doelgroepen van dienst te zijn. ‘s Ochtends op afspraak, ‘s Middags open voor publiek.’ Aldus curator Redmer Bax. Hij besluit: ‘Ook de thuiszitters willen wij bedienen met deze expositie van hoge kwaliteit. En dat doen wij naast in de Galerie ook online via een virtuele tour en onze website.’ De expositie is dus te allen tijde op de website www.baxkunst.nl en op Youtube te bekijken. Aankopen kunnen online verzorgd worden, net als proefplaatsingen. Neem hiervoor contact op met de Galerie.

De expositie duurt tot en met 5 maart 2022.