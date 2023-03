Eerste exemplaar kinderbijbel 'In de Gloria' uitgereikt aan illustrator Willemke Brouwer op basisschool De Vuurvlinder

SNEEK - Vol trots heeft uitgeverij Kwintessens de kinderbijbel 'In de Gloria' uitgebracht, een boek dat kinderen op een unieke manier laat kennismaken met bijbelverhalen. Afgelopen woensdag is op basisschool De Vuurvlinder in Sneek het eerste exemplaar overhandigd aan Willemke Brouwer, de illustrator van de kinderbijbel.

De locatie was niet toevallig gekozen, want op deze school is Willemke jarenlang leerkracht geweest. Ze vertelt dat ze het een mooi moment vond om het eerste exemplaar van de kinderbijbel met haar illustraties eindelijk te kunnen vasthouden en ook bijzonder dat de uitreiking van 'In de Gloria' op haar oude school was.

"Tot 5 jaar geleden, ben ik 10 jaar kleuterjuf geweest op De Vuurvlinder in Sneek. Via de zus van een toenmalige collega ben ik bij uitgever Kwintessens terecht gekomen als illustrator. Zo is destijds het balletje voor mij gaan rollen en heb ik inmiddels al meerdere mooie illustratieprojecten met deze uitgever mogen doen. En nu dus deze kinderbijbel!"

"Ik hoop dat vele juffen, meesters, ouders, opa's en oma's nu volop gaan voorlezen, en dat op die manier heel veel kinderen mogen gaan genieten van deze bijzondere kinderbijbel en van de illustraties die ik met zoveel liefde heb gemaakt."

De verhalen zijn geschreven door Bara van Pelt, de toelichtingen door Erik Idema en de mooie vormgeving is gedaan door Studio Michelangela. Wil je een exemplaar van de kinderbijbel bestellen? Dat kan via Willemke Brouwer Illustraties (ISBN: 978 90 5788 591 4).