Eerste elftal van Sneek Wit Zwart al vroeg uit de veren om te trainen

Daar waren de voetballers van de eerste selectie van de fiere koploper in de derde klasse zaterdagvoetbal SWZ net met hun training op het wel zeer ongebruikelijke tijdstip begonnen.

Niet alleen maar een publiciteitsstunt, zo lieten trainer Carlo Rietdijk en bestuurslid Sven Batstra weten, maar ook echt gemotiveerd om in goede conditie en vorm te blijven. De opkomst was met 20 spelers net als anders en het enthousiasme was er zeker niet minder om zo vroeg op de dag. Er waren ook veel vrijwilligers op de been.

“Het ‘inkakmomentje’ zal vanmiddag wel komen, maar dan maar een kop koffie extra”, zo liet de trainer weten.