Eerste ei zeearend Alde Feanen vastgelegd door webcam

ALDE FEANEN- Al voordat ‘de spotlights’ aangingen op 1 maart, was er volop actie van zeearenden in It Fryske Gea. De nesten van opnieuw drie zeearend echtparen in de gebieden van It Fryske Gea bleken gelukkig bestand tegen de hevige stormen van eind februari. Respect voor deze duurzame bouwers op grote hoogte! Iedereen kan de beelden die Vogelbescherming Nederland en It Fryske Gea samen mogelijk maken volgen op www.itfryskegea.nl/zeearend. Zo zagen we dat het nest nog een kleine verbouwing onderging. En gisteren 14 maart om 16.15 uur zagen we dat het eerste zeearend-ei in de Alde Feanen er is!