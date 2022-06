Eerste editie Weidevogelfestival groot succes

Workum- Zaterdag 11 juni was de eerste editie van het Weidevogelfestival in Workum. Bezoekers konden op diverse manieren kennismaken met weidevogels en het beheer van het landschap voor deze vogels.

In het Skriezekafé werd de film ‘De Samenvoeging’ afgespeeld die de dag ervoor in première was gegaan tijdens het symposium ‘Werken aan een waardevol landschap’ tevens georganiseerd door het Collectief Sudwestkust. De film laat zien hoe boeren in samenwerking met het Collectief Sudwestkust het gebied De Samenvoeging daadwerkelijk hebben aangepast tot een biotoop voor weidevogels. Hiernaast werden er lezingen gegeven over weidevogels.

De fiets- en wandelexcursies waren erg populair en allemaal volgeboekt. De fietsers en wandelaars gingen samen met een gids op pad. Bijzonder was de exclusieve fiets- en wandelexcursie door de Workumer Nieuwland, een gebied dat normaal niet toegankelijk is voor publiek. Ecologisch boswachter Durk Venema van Staatsbosbeheer liet de prachtige botanische graslanden zien. Een gebied met veel weidevogels en een unieke ervaring voor veel deelnemers.

In Kinderdorp de Pikepôle waren veel activiteiten voor het gezin te beleven. De kinderen konden van alles ontdekken over weidevogels en activiteiten ondernemen zoals schilderen, zeefdrukken, vogels spotten en onderzoek doen in het Weidevogellab.

Op de Greidefûgelmerk stonden de natuurorganisaties, het Collectief Sudwestkust en diverse andere kramen met lekkernijen en duurzame producten. Bezoekers konden in gesprek gaan over waarom het landschap op een bepaalde manier wordt beheerd en welke rol de verschillende organisaties hierin spelen. Hiernaast konden de bezoekers genieten van muziek en straattheater.