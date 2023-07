Eerste editie van de Zeldzaam Mooi Markt in Sneek trekt veel bezoekers

SNEEK - De harde wind was wat lastig voor de kraamhouders, maar verder bleef het droog en dus was het met name ‘s middags gezellig druk bij de eerste Sneker editie van de Zeldzaam Mooi Markt op het Grootzand

De Zeldzaam Mooi Markt is een markt voor kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers en wordt gedurende het jaar op meerdere plaatsen georganiseerd. De producten zijn handgemaakt, zelfontworpen of in kleine oplages (lokaal) geproduceerd. Tijdens de markt in Sneek waren ook veel lokale standhouders aanwezig en met ruim vijftig standhouders was de markt goed bezet. Meer konden er ook niet bij.

De keuze voor Sneek lag eigenlijk wel voor de hand, vond de organisatie. Ook op andere markten zijn over het algemeen veel Friese standhouders aanwezig. In onze provincie wonen kennelijk veel creatieve mensen die in het ‘Zeldzaam Mooi-concept’ passen met kwalitatief goede eigen of ambachtelijke gemaakte en ontworpen producten.

De Zeldzaam Mooi Markt werd al in Leeuwarden georganiseerd en daar is Sneek nu dus bij gekomen. Hopelijk voor herhaling vatbaar na deze geslaagde editie.