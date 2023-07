Eerste editie Aldegeaster wandel3daagse van start

“Gezond, lekker buiten en zo klets je weer eens bij met je dorpsgenoten” zo luidde de wervende tekst van het organiserende actiecomité van MfC It Joo. Nu kunnen ze in Oudega wel vaker “bijkletsen”, afgelopen weekend was er nog een drukbezochte zomerwijnenproeverij in MFC it Joo en zaterdagavond was een groot publiek getuige van het skûtsjesilen op de Aldegeaster Brekken hetgeen werd afgesloten met een groot feest met “The Redband” op het centraal gelegen evenemententerrein in het dorp.

Aldegeaster Gesellige Dei

Datzelfde evenemententerrein is over twee weken, op zaterdag 22 juli, weer het decor voor de Aldegeaster Gesellige Dei met spelletjes, barbecue en muziek.

Maar eerst nog een dag wandelen, gisteravond ging de wandelstoet langs camping ging zit Klokhús op Idzegea en vandaag wordt het kerkje van Sandfirden aangedaan voor een tussenstop. Jeugdorkest De Notenkrskers zal de wandelaars dan uitgeleide doen. Na afloop is er dan de welbekende nazit met muziek van Luut Stellingwerf op het terras van MFC It Joo.