Eerste competitiezege voor Waterpoort Boys

Hoewel Sterk Door Samenspel zich in de openingsfase nog wel verzetten, was het met de ploeg van trainer Remco Bervoets gedaan, toen men vlak voor de thee de eerste tegenslag in de vorm van een treffer van Jesper Knoop moest incasseren. Na rust zetten de Sneker brigade een tandje bij en binnen de kortste keren liep Waterpoort Boys via Marcel van der Meulen, Dylano van Dijk en Romano Pasveer uit naar nul-vier.



Weinig te genieten

Voor rust viel er weinig te genieten op de plastic mat van De Skoalleseize en pas na een minuut of twaalf viel de eerste noemenswaardige actie te noteren, toen Andy de Vries aan een rush begon. Het schot van de tot centrale verdediger omgeschoolde De Vries verdween echter naar het doel van good old Gert Jan Hiemstra. Na die openingszet was het genieten echter weer voorbij en gebeurde er nagenoeg niets, ook al omdat de opbouw aan de zijde van Waterpoort Boys in een veel te laag tempo plaatsvond.



Rendement

De thuisclub kwam er slecht af en toe uit en het thuispubliek moest tot de 38ste minuut op de eerste doelpoging wachten. Die ontstond uit een corner, al leek het gevaarlijker dan het was. Aan de andere kant leverde een iaanval van Waterpoort Boys meer rendement op, toen Lars van Dijk de bal voorgaf op Jesper Knoop die de bal afgaf op de inkomende Dylano van Dijk. Die stuitte vervolgens op doelman Hiemstra, waarna Knoop er als de kippen bij was om de bal tegen de touwen te jagen (0-1). Daarmee was de beer los en in de laatste minuten van de eerste helft was het aan de paal en aan uitblinker Hiemstra te danken dat de Sneker voorsprong niet werd uitgebreid. Eerst trof Tim van der Werf met een kopbal uit een corner de paal en even later vond Knoop op aangeven van Gedeon Vita Hiemstra op zijn weg.



Ruimte

Meteen na rust probeerde SDS de bakens te verzetten maar daardoor kreeg Waterpoort Boys wel veel meer ruimte. Daar hadden Brian Visser en Lars van Dijk al van kunnen en moeten profiteren, toen beide kort na elkaar alleen op Hiemstra mochten afgaan. De lob van Visser verdween net langs de voor hem verkeerde kant van de paal, terwijl Van Dijk na een steekpass van Romano Pasveer iets teveel tijd nodig had, In plaats van nul-twee werd het na iets meer dan een half uur bijna gelijk toen Lourens van der Pol een voorzet ineens op zijn pantoffel nam, al dekt de term “bijna” de lading niet helemaal of misschien beter: helemaal niet.



Rood

De bal belandde namelijk in een baar om de aarde, waarna de Waterpoort Boys met Marcel van der Meulen en Richard Hamstra vers bloed inbracht. Dat infuus leidde meteen tot de nodige commotie, want nadat Hamstra een met geen bestrafte overtreding beging, ging Matthijs Postma evenals in de eerste helft verbaal zijn boekje te buiten met een tweede vermelding in het boekje van de “scheids” tot gevolg. Diezelfde “scheids” streek even later de hand over het hart, toen Van der Pol op de achterlijn Andy de Vries hard onderuit schoffelde.



Gelopen koers

Met twee man meer zou het helemaal een gelopen koers zijn en dat was het met één man meer eigenlijk ook al. Die overtalsituatie resulteerde dan ook al snel in een tweede Sneker treffer. De Vries zette Visser aan het werk. Die gaf de bal mee aan Dylano van Dijk. Die vond op zijn beurt Marcel van der Meulen die vervolgens de bal eenvoudig in het doel kon lopen Niet veel later viel ook de nul-drie toen Dylano van Dijk na een streep van Van der Werf de rebound benutte. Daarmee was de wedstrijd beslist en al helemaal, toen de niet vaak scorende Romano Pasveer na een goedlopende aanval het Sneker kwartet vol maakte.



Daar zou het bij blijven en dat kwam voor een groot deel op het conto van Hiemstra. Eerst hield de goalie van SDS tot twee keer toe invaller Marvin de Boer van scoren af en niet veel later overkwam zowel De Vries als Hamstra hetzelfde. Daar was aan Sneker zijde echter niemand die daar om maalde, want de eerst drie punten zaten toen al lang en breed in de pocket van Waterpoort Boys.

S.D.S. - Waterpoort Boys 0-4 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Jesper Knoop (42.), 0-2 Marcel van der Meulen (69.), 0-3 Dylano van Dijk (73.), 0-4 Romano Pasveer (78.)

Scheidsrechter: R. Paulusma

Gele kaart: Lourens van der Pol (SDS), Calvin Pasveer, Richard Hamstra (Waterpoort Boys)

Rode kaart (2x geel): Matthijs Postma (SDS)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Calvin Pasveer (75. Tarik Hamdi), Andy de Vries, Joey de Jong, Orlando Pasveer (65. Marcel van der Meulen Tim van der Werf, Romano Pasveer, Brian Visser (Marvin de Boer),, Jesper Knoop (65. Richard Hamstra) en Lars van Dijk (75. Nahimro Lacroes)