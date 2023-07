Eerste Boerenmarkt 2023 gezellig druk

WOUDSEND- De eerste van de reeks Boerenmarkten dit jaar is goed bezocht geweest. Al jaren trekt deze markt veel mensen naar Woudsend, zo ook dit jaar. Ruim 35 standhouders prezen hun waar aan op deze streekmarkt met een gevarieerd aanbod verse streekproducten en andere verrassende artikelen. De hele dag was het gezellig druk op de markt en in de rest van Woudsend.