Eerste aflevering van de wintereditie 'Denkend aan Holland' op 2 januari

Denkend aan Holland

Hoe is het om de Elfstedentocht per boot af te leggen? En is het überhaupt leuk om in de winter te varen? Die vragen hopen André en Janny te beantwoorden in dit nieuwe seizoen van Denkend aan Holland, inclusief dikke jassen, mutsen, thermo-ondergoed en warme chocolademelk. Het bekende duo ontdekt Friesland vanaf het water en ze bezoeken de prachtige plekken waar het water ze brengt.

Leeuwarden

Op 2 januari starten de twee in alle vroegte, bewapend met een pannetje snert, vanuit de Zwettehaven in Leeuwarden, de officiële startplaats van de Elfstedentocht. In de eerste aflevering hopen ze al de eerste drie stempels te halen: in Sneek, IJlst en Sloten.

De eerste aflevering is te zien op 2 januari om 21:35 uur op NPO1.

Bron: Televizier.nl