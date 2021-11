Eenvoudige zege voor LSC 1890

PESSE - LSC 1890 heeft de uitwedstrijd bij hekkensluiter SV Pesse dankzij treffers van Tarik Bourakba (3x), Noël Wever en Rens Zwaagstra eenvoudig met 5-2 gewonnen. Alleen in de slotfase van de eerste helft kwam de ploeg van trainer Marcel Valk door eigen slordigheid even in de problemen, maar verder dicteerden de Snekers de wedstrijd en daar kon ook een rode kaart niks aan veranderen.

De oefenmeester van de Snekers bracht dezelfde elf als vorige week aan de aftrap en die formatie dook al snel in de zestien van Pesse op. Dat leverde echter niet meteen succes op en ook een Sneker roep om een strafschop werd niet gehonoreerd. Het betekende echter slechts uitstel van executie, want na een kwartier namen "the Blues" alsnog een voorsprong. Na voorbereidend werk van Noël Wever fungeerde Tarik Bourakba met een geplaatst schot als executeur.

Korte tijd later ontbrak bij de nummer veertien van LSC 1890 echter de controle en bleef een tweede Sneker treffer uit. In de 25ste minuut kreeg LSC 1890 echter een nog betere kans om de marge te verdubbelen, toen de bal na een overtreding van doelman Ruben Waninge op de stip verdween. Waninge wist de strafschop van René Cnossen echter te stoppen, maar moest bij de herkansing van Noël Wever alsnog het hoofd buigen (0-2).

Het. leek de opmaat voor een gemakkelijke middag, maar in het laatste deel van het eerste bedrijf drukte de thuisclub zoals hiervoor al werd vermeld, een aantal keren zijn neus tegen het venster en niet zonder succes. Nadat de lat bij een vrije trap de blauwhemden nog de helpende hand reikte en een slordigheid in de opbouw nog zonder gevolgen bleef, vond Pesse kort voor rust de aansluiting toen Marco Hartman het gespikkelde monster uit een hoekschop tegen de touwen werkte.

​In het eerste kwartier na rust herstelde Tarik Bourakba de oude marge echter weer, waarna de bezoekers uit de Waterpoortstad in de laatste vijfentwintig minuten met een man minder kwamen te staan. Allard Westerdijk mocht namelijk vroegtijdig de douche opzoeken nadat hij een doorgebroken speler had neergehaald. Dat belette LSC 1890 echter niet om de voorsprong verder uit te breiden, want niet veel later tilde Bourakba met zijn derde van de middag de stand naar 1-4 en bij het scheiden van de markt benutte invaller Rik Jongstra zijn snelheid, waarna hij de bal alleen voor keeper Waninge onzelfzuchtig breed gaf op een andere invaller i.c. Rens Zwaagstra.

Twee minuten na de vijfde Sneker treffer moest Jesse van Sermondt nog een keer de bal uit het Sneker netje halen, toen hij werd verrast door een van richting veranderd schot van Jorn de Vries (2-5). Dat zou even later ook de eindstand worden, al maakte invaller Sander Koning in de slotminuut met een schot nog bijna het halve dozijn vol.

​Met de overwinning bij de hekkensluiter die de laatste weken middels een tweetal remises toch een paar punten bijeen sprokkelde, boekte LSC 1890 een relatief eenvoudige zege. Met die drie punten steeg de "oude dame" in twee K naar plek twee met zes punten achterstand en een wedstrijd minder dan koploper SV Epe, dat nog altijd zonder puntverlies is.

SV Pesse - LSC 1890 2-5 (1-2)

Doelpunten: 0-1 Tarik Bourakba (15.), 0-2 Noël Wever (26.), 1-2 Marco Hartman (41.), 1-3 Bourakba (54.), 1-4 Bourakba (66.), 1-5 Rens Zwaagstra (86.), 5-2 Jorn de Vries (88.)

Scheidsrechter: A. Wighers

Rode kaart: Allard Westerdijk (LSC 1890)

Bijzonderheid: René Cnossen mist strafschop (25.)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Han Miedema, Douwe Wim Terpstra, Rodi de Boer, Allard Westerdijk, Maarten Kingma (72. Rens Zwaagstra). René Cnossen, Patrick Zijda, Tom Doldersum (72. Rik Jongstra), Noël Wever (46. Martijn Zwaga) en Tarik Bourakba (81. Sander Koning)

Bron: https://pengel.weebly.com/