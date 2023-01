Eenvoudige verbeteringen die je kan uitvoeren om je buitenruimte met een budget te transformeren

INGEZONDEN - De winter is bijna weer voorbij, en dit betekend dat het weer tijd is om naar buiten te gaan. En wat is er nou fijner dan je tuin te kunnen gebruiken in deze periode.

Het is dus tijd om je tuin weer klaar te maken voor de warme seizoenen die eraan komen. Misschien heb je al een tuin die goed onderhouden is, of misschien moet er nog een hele hoop gebeuren aan je tuin. Wat je situatie ook is, er zijn altijd makkelijke verbeteringen die je kan maken om je tuin een stuk aantrekkelijker te maken, zodat je in de zomer hier optimaal van kan genieten. Lees verder voor een aantal handige tips, van het toevoegen van een nieuwe vlonder tot het creëren van de perfecte zithoek.

Voeg een vlonder toe

Een goede manier om meer gebruik te maken van je tuin, is door een vlonder toe te voegen. Wanneer je een vlonder in je tuin hebt zal je merken dat je hier vaak gebruik van zal maken. Je kan hier een eet tafel neerzetten of een zit hoek van maken. Een vlonder geeft je de optie om meer uit je tuin te halen. Je kan ze ook makkelijk zelf maken, je kan bijvoorbeeld met bamboe vlonderplanken al vrij makkelijk beginnen met het bouwen van een vlonder, maar als je wat minder handig bent, dan kan je hiervoor natuurlijk ook altijd iemand inhuren. Zo kan je deze zomer alles uit je tuin halen.

Creëer de perfecte zithoek

Als je een mooie vlonder in je tuin hebt, dan moet je deze natuurlijk ook goed gebruiken. Dit kan je doen door een mooie zithoek te maken. Je zal merken dat wanneer je een goede zitplek in je tuin hebt, je hier ook meer gebruik van zal maken.



Hoe jouw perfecte zithoek eruit ziet ligt aan je behoeften, als je een lekker lounge hoek wil creëren kan je dit vrij makkelijk doen door een goede loungebank en fijne stoelen toe te voegen aan je tuin, zo heb je een fijne zitplek waar je op warme dagen heerlijk van genieten. Je kan de hoek vervolgens ook aankleden met bijvoorbeeld bloemen, planten of een bamboe rolgordijn als je meer privacy wilt.



Maar je kan er ook een eethoek van maken, dit kan je doen door een tuintafel en een paar stoelen aan de ruimte toe te voegen. Daarnaast kan je ook nog een barbeque toevoegen aan de ruimte. Op deze manier heb je de perfecte plek om gasten uit te nodigen voor een zomerse barbeque.