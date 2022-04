Eenvoudige oplossing voor nare eikenprocessierups

SNEEK- De eerste eikenprocessierupsen zijn alweer waargenomen. Maar gelukkig is er ook goed nieuws. Tot nu toe was bestrijding kostbaar en vaak niet effectief. Nu is er een middel dat goedkoop en doeltreffend is, maar ook door particulieren gebruikt kan worden. Bovendien is het 100% biologisch. Diverse gemeenten gaan dit middel de komende maanden testen.

De eikenprocessierups geeft veel overlast voor mens en dier. Het is goed mogelijk dat de toepassing van fixeermiddelen het laatste ontbrekende puzzelstukje vormt. Samen met de bestaande methoden zou de overlast dan eindelijk beheersbaar worden.

Deze fixeermiddelen verkleven de brandharen van de rups zodat deze niet meer kunnen wegwaaien. Daarnaast stopt het de groei van het nest en heeft het dus niet alleen een direct maar ook een langetermijneffect.

Gebruik is heel eenvoudig. Het is letterlijk een kwestie van sprayen en klaar. Ideaal dus voor particulieren en overheidsinstanties. Ook omdat het voordeliger is dan andere methodes.

Eenvoudige oplossing

Source By Net B.V. begon in 2019 met de ontwikkeling van hun eigen fixeermiddel onder de naam EprEcofix®. Eigenaar Rob Damink: “Toen we over de mogelijkheden van een fixeermiddel hoorden, raakten we meteen enthousiast. Eigenlijk een eenvoudige oplossing, maar wel ontzettend effectief. Wij hebben ons middel in het laboratorium én de praktijk net zolang getest tot we de ideale formule hadden.”

Cathelijne Grobbee is eigenaresse van Landgoedcamping Het Meuleman, één van de proeflocaties in 2020 en 2021: “Terwijl ik de afgelopen jaren iedereen in de omgeving hoorde klagen over de eikenprocessierups, kwam er van de camping geen enkele klacht meer binnen.”