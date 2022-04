Eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen

SNEEK- De energieprijzen zijn flink gestegen. Het kabinet heeft daarom een maatregelenpakket in het leven geroepen om de gevolgen van de stijgende energieprijzen te verzachten. Eén van de maatregelen is de eenmalige energietoeslag. Huishoudens met een laag inkomen ontvangen een tegemoetkoming in de energielasten van € 800,00. Voorwaarde is een besteedbaar inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum.