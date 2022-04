Eendracht Maakt Macht Oudega-SWF landskampioen ONFK

OUDEGA - Zaterdag 9 april jl. is CMV Eendracht Maakt Macht uit Oudega-SWF uitgeroepen tot kampioen in de eerste divisie van de prestigieuze Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen in Drachten. Na loting mocht EMM als eerste het verplichte werk ‘LEI’ van componist Rob Goorhuis uitvoeren voor publiek en jury. Het deelnemersveld bestond in totaal uit vier fanfares die streden om de titel.