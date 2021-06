Een zonnebril beschermt tegen staar en oogkanker

INGEZONDEN - Een zonnebril is zo ingeburgerd dat het heel normaal is dat je er in de zomer een op je neus hebt staan.

Maar wist je dat een zonnebril veel meer doet dan alleen zorgen dat je ook in de zon alles goed kunt blijven zien? Een zonnebril beschermt je ogen ook tegen Uv-straling, wind en zand.

Je kent vast wel dat moment dat de zon schijnt en je je zonnebril vergeten bent. Het resultaat is dat je met je ogen gaat knijpen om toch iets te zien. Grote kans dat als je dit wat langer doet, hoofdpijn het gevolg is. Irritant dus. Maar er zijn nog veel meer goede redenen om die zonnebril niet te vergeten. Zelfs als de zon niet schijnt.

Factor 50

Ga je de zon in, dan weet je dat je je huid moet beschermen tegen de schadelijke Uv-straling. Maar wist je dat deze straling ook veel kwaad kan doen aan je ogen. Een zonnebril is dus eigenlijk jouw zonnebrandcrème voor je ogen. Te veel Uv-straling kan hele vervelende gevolgen hebben en zelfs leiden tot blindheid. Het ongefilterde licht kan je hoornvlies en netvlies aantasten en diverse ziektes zoals staar, netvliesveroudering of zelfs oogkanker tot gevolg hebben.

Je ogen goed beschermen is dus verstandig. Omdat de zonnebril tegenwoordig ook een mode accessoire is, zijn er gelukkig heel veel modellen en kleuren. Er zijn dure modellen maar er zijn ook genoeg betaalbare zonnebrillen. Dat een mooie zonnebril echt niet duur hoeft te zijn, bewijst Cheapass zonnebrillen. Het merk heeft namelijk hele mooie zonnebrillen die ook nog eens goedkoop voor dames en heren zijn, zodat je bij elke outfit wel een bijpassen model kunt aanschaffen. Ook handig om in elke tas een zonnebril te hebben.

Ook als de zon niet schijnt is het overigens verstandig een zonnebril te dragen. Zeker op plaatsen zoals het strand of een festival waarbij je te maken hebt met zand of wind. Zand kan namelijk ernstige irritatie en vervuiling aan het oog veroorzaken en wind kan de ogen irriteren en uitdrogen. Ga je een dagje naar het strand of een strandwandeling maken, dan is het dragen van een zonnebril verstandig. Ook als het bewolkt is dus.

Dames en heren modellen

Ook bij een zonnebril is het belangrijk dat deze goed past. Daarom zijn er ook bij de zonnebril heren en dames modellen. Welk model jouw voorkeur heeft, is natuurlijk afhankelijk van jouw smaak en de vorm van jouw hoofd. Er zijn zonnebrillen van kunststof, metaal of een combinatie. Je kunt kiezen voor gespiegeld, normaal of zacht gekleurde lenzen. Er zijn pilotenbrillen, sportbrillen, ronde zonnebrillen, oversized zonnebrillen en zelfs de meest hippe festivalbrillen.