Een weekendje weg in Friesland

Nederland heeft zich de afgelopen jaren ontpopt als verrassende en afwisselende vakantieplek: veel gezinnen verkenden onze mooie provincies en dat heeft aanstekelijk gewerkt. Zo ook het mooie Friesland, waar we een aantal tips voor opnoemen.

Voor het hele gezin: AquaZoo

Oog in oog komen te staan met dieren van over de hele wereld doe je in AquaZoo. Van aaibaar tot levensgevaarlijk, van luiaard tot krokodil, deze dierentuin in Leeuwarden is een even vermakelijke als leerzame plek! Onder het kopje 'Kids' op de website van het ruim opgezette park lees je meer over activiteiten voor kinderen.

Sneek

Zo is Sneek het ideale decor voor een dagje slenteren, shoppen en relaxen op een van de gezellige terrassen. Het is bovendien dé watersportstad van Nederland, en dat is goed te zien aan de winkels waar zeilkleding wordt verkocht, de jachthavens met ontelbare boten en de vele nautische evenementen zoals de beroemde Sneekweek. Of je nu in de herfst, winter, lente of zomer deze lieflijke stad bezoekt, de sfeer is er altijd gemoedelijk.

Bezoek een van de Elf steden

Sneek is een van de steden die aangedaan worden tijdens de legendarische Elftstedentocht. De andere tien variëren van shoppingwalhalla Leeuwarden tot pittoreske havenstad zoals Stavoren. In het noorden ligt Dokkum, wereldberoemd omdat daar in 754 Bonifatius werd vermoord. Op je route kom je diverse gehuchten tegen: doe hier boodschappen en waan je in het buitenland terwijl je kennismaakt met het meest onverstaanbare Nederlandse dialect.

Fries natuurschoon

Door al die prachtige steden, dorpen en meren zou je bijna vergeten dat Friesland veel ongerept natuurschoon en diverse fauna kent. Geniet van het Lauwersmeer, het Drents-Friese Wold en de Waddeneilanden. Friesland is zo dichtbij en zo onontdekt tegelijk, maak er een heerlijk en verrassend weekend van!

Fries Museum

Om in de (kunst)geschiedenis van deze rijke, eigenzinnige provincie te duiken is het Fries Museum de uitgelezen plek. Op deze culturele hotspot vind je bovendien niet alleen Friese meesterwerken. Van Maris tot Monet, staat er op de website, waar ook te zien is dat de moderne kunst een rol speelt. Op zondag zijn er workshops voor het hele gezin.