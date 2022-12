Een warm welkom voor de Kerstman met de allereerste Kerstparade tijdens XMAS SNEEK

In december toveren we de binnenstad van Sneek tot een prachtig verlicht winters kersttafereel. De grote kerstbomen worden deze weer in de grachten van Sneek opgezet en heel Sneek is gehuld in prachtige sfeervolle verlichting. Met extra koopavonden, extra koopzondagen en diverse warme winterse activiteiten is Sneek in de decembermaand zeker een bezoek waard!

ZATERDAG 10 DECEMBER

16.00 – 17.30 UUR XMAS SNEEK KERSTPARADE

Zaterdag 10 december maakt de Kerstman zijn feestelijke entree in Sneek tijdens de allereerste Kerstparade. Om 16.00 uur starten verschillende praalwagens en lopende acts onder leiding van Advendo Sneek en Drumband Hallelujah uit Makkum. Eindpunt is het

Schaapmarktplein om 17.00 uur waar we het startsein geven van ‘Kerst in Sneek’.

De Kerstparade zal als een stoet door het centrum van Sneek trekken. Prachtig verlichte engelen delen lekkers uit aan kinderen. Rond 17.00 uur verzamelen we op het Schaapmarktplein waar wethouder Bauke Dam samen met de Kerstman de kerstboomlichtjes ontsteekt. Je bent van harte welkom een glaasje chocolademelk of glühwein te komen proeven. Om 17.15 uur maken we de grote prijzen van de sinterklaaslotenactie van Vereniging Ondernemend Sneek bekend.

's Avonds kun je tijdens 'Heel Sneek zingt’ uit volle borst kerstliederen meezingen in de Sint Martinuskerk en daarna kun je nog tot in de late uurtjes nagenieten van de kerstgezelligheid in één van de vele horecagelegenheden in de stad.

ZONDAG 11 DECEMBER

13.00 – 18.00 UUR XMAS SNEEK KOOPZONDAG MET KERSTMARKT, KLEINTJE LEKKER SNEEK, KERST ENTERTAINMENT

Op deze extra koopzondag op 11 december is het tijd voor XMAS Sneek met onder andere een gezellige kerstmarkt op het Grootzand. Langs de kade van het Grootzand kun je van 13.00 tot 18.00 uur slenteren langs de kraampjes van de kerstmarkt met kerstdecoraties, woonaccessoires, sieraden en kleding, speelgoed en cadeaupakketten. Een perfecte gelegenheid om alvast je kerstinkopen te doen.

KLEINTJE LEKKER SNEEK XMAS

Van 13.00 tot 18.00 uur kun je genieten van de culinaire hoogstandjes van een tiental horecaondernemers uit Sneek op de Marktstraat. De gezellige houten kersthuisjes zorgen voor een echte kerstsfeer waar tongstrelende winter- en kerstspecialiteiten geserveerd worden tegen een decor van kerstbomen, straattheateracts en live muziek.

XMAS STRAATTHEATER

Rechtstreeks uit het hoge Noorden brengt Lumen, de herder van het Noorderlicht,

een sprookjesachtig gloedvol avontuur. Rondrijdend in haar licht-kostuum haalt zij ook nog acrobatische toeren uit in haar lichtkunstwerk. Een visuele prachtige belevenis met interactie voor jong en oud. Regina Bianca Veneziana is een prachtige stijlvolle stelten-act in Venetiaans winterwit en betovert het publiek met hun verlichte kostuums. De licht-jongleur brengt in de donkere dagen voor Kerstmis het licht naar je toe! Met zijn lichtgevende objecten verbaast en vermaakt hij jong en oud. Spiral Santa heeft een vrolijke kronkel. Samen met red nose rendier Rudolf brengt hij als een ongeleid projectiel overal vrolijkheid en plezier. Holly Jolly Christmas is een sprankelende rondlopende mobiele show vol beweging, zang en humor. De mobiele geluidskar, verpakt in een verlicht winterwonderland decor, maakt onderdeel uit van de show.

KINDERENTERTAINMENT

Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Terwijl de ouders genieten van de culinaire versnaperingen tijdens kleintje Lekker Sneek, kunnen hun kinderen kerst knutselen. Ook kunnen ze gratis zwieren en draaien in de kinderdraaimolen op de Marktstraat.

LIVE MUZIEK

Tijdens XMAS Sneek worden bezoekers op meerdere plaatsen prettig verrast door livemuziek en straatacts. Dweilorkest De Putkapel uit Sneek zet de stad op zijn kop met kerstliederen, afgewisseld met eigen repertoire. Kerstkoor De Kerststerren zingt de sterren van de hemel en wordt afgewisseld door popkoor JourSound die hun kerstrepertoire ten gehore brengt.

OP DE FOTO MET DE KERSTMAN

Altijd al op de foto willen gaan met de Kerstman? Tijdens XMAS Sneek is het mogelijk om een gezellige foto voor een (digitale) kerstkaart te maken en met de enige echte Sneker Kerstman en zijn elfjes op de foto gezet te worden. De Kerstman, elfjes en de fotograaf zijn van 15.00 tot en met 17.00 uur beschikbaar om jou, je gezin, familie of vrienden te vereeuwigen. De foto’s zijn na het weekend te vinden op de site van Sneek.nl en de socials van Sneek=Meer.

ZONDAG 11 DECEMBER THEATER SNEEK KERSTCONCERT

‘CHRISTMAS TIME IS HERE’

16.00 & 19.30 UUR

Na XMAS Sneek kun je op zondag 11 december meteen door naar het Theater Sneek om te genieten van het kerstconcert ‘Christmas time is here’ met voorstellingen om 16.00 en 19.30 uur. Een betere manier om in de kerststemming te komen is er niet.

ZATERDAG 17 DECEMBER KERSTKORENFESTIVAL

13.00 UUR – 17.00 UUR CENTRUM SNEEK

Op zaterdagmiddag 17 december wordt de eerste editie van het Kerstkorenfestival in Sneek georganiseerd. Op vijf locaties in het centrum van de stad - Wijde Burgstraat, Schaapmarktplein, Marktstraat, Oosterdijk en het Grootzand - zullen de volgende kerstkoren afwisselend hun kerstrepertoire gaan zingen: de Krystsjongers, Music Alive, Femme Pur Sang, Evergreens, Grietje Spot, het Bogerman kerstkoor, Eljakim Bolsward, Kerstkoor De Kerststerren, The Christmas Voices en het Brechtakkoard uit IJsbrechtum. Rond 16.30 uur eindigt het kerstkorenfestival in de Martinikerk met een Christmas sing-a-long onder begeleiding van het Stedelijk Muziekkorps. Gratis entree voor iedereen.

Wijzigingen voorbehouden: voor het actuele programma verwijzen wij naar www.sneek.nl/xmas.

Bron: www.sneek.nl