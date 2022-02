Een verrassende stedentrip naar Belfast

Vreemd, want de grootste stad van Ierland kent een rijke geschiedenis. Hieronder lees je waarom Belfast een echte aanrader is voor een gezellig weekendje weg. Of wellicht langer, kijk bijvoorbeeld eens op echt ierland voor de mogelijkheden.

Titanic Belfast

Denk je aan Belfast, dan denk je aan de Titanic. De stad is de kraamkamer van wat ooit het snelste - en onverwoestbaar geachte - schip ter wereld was. Het museum Titanic Belfast is tevens de plek waar het gevaarte de dokken uit kwam en aan het publiek getoond werd. Hierover leer je alles in het stervormige museum, waarvan de voorkant even hoog is als het schip zelf. Hoe reageerde het publiek, wat betekende de Titanic voor Belfast? Je komt er allemaal achter. Let wel: voor Titanic Belfast kun je makkelijk een dag reserveren.

Roemrijke muziekgeschiedenis

Je bent niet echt in Ierland geweest als je er niet van live muziek hebt genoten. Op de zondagen van de St. George’s Market klinkt live muziek en op dinsdagen kun je terecht in de Dirty Onion, zo'n goeie ouwe pub waar gejamd wordt, de Guinness rijkelijk vloeit en je de Bodhrán leert bespelen, een traditionele Ierse trommel. ’s Avonds is Cathedral Quarter the place to be, een verzameling pubs waar live muziek eerder regel dan uitzondering is. Zowel oude volksmuziek als moderne geluiden klinken hier tot diep in de nacht. U2, The Cranberries, Simple Minds, Thin Lizzy, het zijn allemaal beroemde producten van deze ambiance.

Markthal, grotten en kliffen

St. George's Market is een Victoriaanse markthal waar je urenlang rondstruint voor groenten, fruit, vis, vlees, bloemen, vintage, design en boeken. Andere prominente bezienswaardigheid is de Cave Hill, een aantal kliffen en grotten op een heuvel in het noorden van de stad. Dit is de plek waar Jonathan Swift inspiratie opdeed voor zijn beroemde Gulliver’s Travels (misschien ga je hierna toch even terug naar de markthal om dat boek op te snorren?). Vanaf deze heuvel heb je een schitterend uitzicht over de Mourne Mountains, even verderop de Schotse kust en natuurlijk Belfast zelf.

Meer historie: Ulster Museum en Museum of Free Derry

De aller vroegste historie van Belfast en Ierland is verzameld in het Ulster Museum. Een greep uit de vondsten: schatten uit een Spaans schip dat hier ooit in de buurt zonk, een mummie van 2500 jaar oud en diverse artefacten van de Kelten, het prehistorische volk dat onlosmakelijk verbonden is met dit land. Net als Bloody Sunday, de tragische geschiedenis waarover je alles te weten komt in het Museum of Free Derry. Belfast is een afwisselende, leerzame, maar bovenal gezellige plek voor een weekendje weg.