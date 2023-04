Een Tweede Koopje voor het goede doel

SNEEK- Heb jij dat ook? Dat trotse en blije gevoel dat je krijgt als je kind een leuke outfit aan heeft? Raar maar waar stroomt je hart dan nog meer over van liefde. Maar als je niet oppast, koop je om de paar weken wat nieuws. Bovendien verzamelen we met elkaar zo heel wat kleding. Waarom kies je niet voor kleding dat een tweede kans verdient?

Op kinderkledingmarkt Een Tweede Koopje kun je terecht voor de leukste kinderkleding. In allerlei verschillende maten en zowel voor jongens als meisjes. Je vindt ongetwijfeld iets leuks bij een van de vele kraampjes, want er is kleding voor alle seizoenen.

Kom je op 22 april langs in de Schuttersheuvel Noorderhoek?

Je bent welkom tussen 11.00 uur en 16.00 uur. Maar hoe eerder je komt, hoe groter natuurlijk de keuze. De bar is geopend voor een lekker drankje tegen betaling en neem gerust je kids mee, want er is een leuke speelhoek zodat ze zich niet vervelen en jij lekker kunt rondneuzen.

Heb je zelf kleding liggen waar je graag een ander blij mee wilt maken? Je kunt voor een vriendelijk bedrag van €10 een tafel huren en je aanmelden via tweedekoopje@gmail.com. Bovendien steun je hiermee het goede doel: voor elke gehuurde tafel gaat er €2,50 naar De Skulp, een ontmoetingscentrum voor mensen die te maken hebben (gehad) met kanker.