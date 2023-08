Een succesvolle tweede dag met veel wachten en draaiende wind

Om 13:05 uur is de eerste klasse van start gegaan op baan A. “De verwachting was dat de wind zou draaien en aanhalen. Toen zijn we op op baan A Noord (zwart) gestart. Een aantal klassen hebben deze baan kunnen varen. Toen is de wind verder gaan draaien naar Noord West waardoor wij een keer van baan hebben moeten wisselen”, vervolgt Johan.

“Soms moeten er concessies gedaan worden. Het is Sneekweek met 26 klassen die weggestart moeten worden. Je wilt de zeilers de beste baan mogelijk laten varen. Uiteindelijk hebben alle klassen een mooie pot gezeild”, sluit Johan af.

Een succesvolle dag voor de G-zeilers

Jan Obe van der Hoek heeft samen met zijn team genoten van deze zondag. Samen met Willem de Jong en Marije Plantinga vormen zij een team bij het G-zeilen. Jan Obe heeft er alle vertrouwen in. “Meedoen is belangrijker dan winnen, dit is mijn bemanning hun eerste Sneekweek. Het komt vast allemaal goed.” Het team heeft zelfs een Whatsappgroep aangemaakt. “Onze groep heet the winning team. We zeilen in de Goldfleet, we gaan de strijd volledig aan”, vertelt teamgenoot en begeleider voor gehandicapten sport vanuit Sport Friesland, Marije Plantinga. “Het geeft veel voldoening. Dat ik deze ervaring mee kan geven aan de jongens, een eerste Sneekweek varen is echt geweldig om te doen”, vervolgt Marije. Voor Willem de Jong is het allemaal leuk en een beetje spannend. “Jan Obe is mijn huisgenoot, we hebben het vaak over zeilen. Dit is mijn eerste Sneekweek en ik leer veel van hem over zeildingen”, sluit Jan af.

Bron: https://www.sneekweek.nl