Een succesvolle dinsdag zeilen op de tweede baan

De wedstrijden werden niet op de reguliere Sneekweek baan gevaren maar juist aan de andere kant van het Prinses Margriet kanaal. "We hebben strikte veiligheidsregels naar de zeilers gecommuniceerd. De procedures zijn tijdens het palaver nog besproken. Wij werken met fluitsignalen en groene en rode vlaggen. Als de groene vlag gehesen is, kunnen de boten het kanaal oversteken. Als de rode vlag gehesen is, mogen de zeilers niet het kanaal oversteken", legt Jan uit. De Optimisten en surfers zeilen meerdere wedstrijden achter elkaar. De wedstrijden duren rond een half uur en de groep is erg tevreden na een succesvolle eerste dag.

Vandaag sluiten de G-zeilers ook aan in het programma. G-zeilers zijn mensen met een verstandelijke beperking. Het wedstrijdcomité heeft ontzettend veel plezier in het organiseren van een aparte baan naast de reguliere starts. "We zijn met een leuke groep mensen en liggen constant in een deuk. Laten wij eerlijk wezen, dat is natuurlijk ook erg belangrijk", sluit Jan af.

Het maximale uit een prachtige dag gehaald

Voor de derde keer op rij is de dag begonnen met het hijssen van de uitstel vlag. "Wij hebben heel even moeten wachten op stabiele wind. De hele dag hebben wij gemiddeld 11 knopen gemeten. Het begon in de ochtend met 4 à 5 knopen en eindigde in de avond met 14 knopen", begint Johan Schurer, wedstrijdleider van de Sneekweek hoofdbaan.



Het comité heeft vandaag eerder de startprocedure kunnen beginnen. "De eerste start was om 12:35 en de laatste start heeft ongeveer drie uren later met een beetje oponthoud plaatsgevonden. De wind zakte op een gegeven moment weg en begon te draaien. Alle klassen hebben wij op baan C Noord Oost weg kunnen starten", vertelt Johan. Wederom het maximale uit een prachtige zonnige zeildag op het Sneekermeer kunnen halen. Alle klassen hebben voor de toren kunnen finishen. "We hebben er nog even over nagedacht om de Flitsen op de Goingarypster Poelen af te korten. Dat hebben we uiteindelijk niet doorgezet. Ze werden dan op de route naar het starteiland afgekort. Dan kunnen ze net zo goed bij de toren finishen", legt Johan uit. Er kan teruggeblikt worden een prachtige zeildag op het Sneekermeer.

Team Holland wint de teamwedstrijden van 2022

Wij hebben er even op moeten wachten. De teamwedstrijden bij de Sneekweek. Afgelopen zondag gingen de teamwedstrijden niet door vanwege te veel vertraging tijdens het reguliere startprogramma. Vanavond hebben de Hollanders en Friezen weer gestreden voor de titel. Team Holland heeft dit jaar de prijs binnen weten te slepen.

Bron: https://www.sneekweek.nl/