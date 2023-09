Een stralende start van het culturele seizoen tijdensUITfestival Waterland van Friesland

SNEEK- Het culturele seizoen in de gemeenten Súdwest-Fryslân en de Fryske Marren kende afgelopen zaterdag een spetterende start tijdens het UITfestival Waterland van Friesland. In diverse steden en dorpen in de regio heerste een bruisende sfeer met levendige activiteiten en evenementen, waarin cultuur en vermaak centraal stonden. Ondanks de warme temperaturen wist het festival enkele duizenden bezoekers te trekken.

Van Balk tot Blauwhuis en van Joure tot aan Bolsward, de gehele regio stond bol van de lokale koren, korpsen, fanfares, bandjes, verhalenvertellers, exposities, filmvertoningen en alles daartussenin. De feestelijkheden begonnen om 11:00 uur in Súdwest-Fryslân met de onthulling van een muurschildering van Jelmer Roukes in Workum, door wethouder Marianne Poelman. In de Fryske Marren barstte het culturele feest om 12:30 uur los.

Volop culturele activiteiten

Gedurende de gehele dag (en in sommige plaatsen het hele weekend) waren er volop culturele activiteiten in de regio. Enkele hoogtepunten van het festival mogen niet onbenoemd blijven. Zo betoverde provinciaal voorleesfinaliste Inge Witteveen samen met Lucas Fokkema, onder begeleiding van Barteld Post op orgel en jeugdorkest Nij Kabaal, het publiek met een prachtig muzikaal verhaal. Langs de Luts in Balk waren er verschillende culturele pop-ups, waar onder andere dichter Nyk de Vries zijn verhalen voordroeg. Oudega bood een verrassende FjoerToer, waar bezoekers op de fiets langs diverse locaties togen én genoten van dans, muziek, toneel, dichtkunst en een film die het vuur en de passie van de bewoners uit de regio belichtte.

MUZT musicalopleiding, de band Funkystuff én talentklas 4 van de afdeling dans van Kunstencentrum Atrium grepen deze dag aan om met een bus door beide gemeenten te rijden om zo in verschillende dorpen en steden hun kunsten te vertonen. De Spaanse clown Murmuyo wist in Sneek bij velen een lach op het gezicht te toveren.

Naast de culturele hoogtepunten konden bezoekers ook genieten van sfeervolle markten en braderieën die de regio kleurrijk versierden. Voor de jongere festivalgangers was er een speciale Kinderroute met spannende, gekke, uitdagende en inspirerende activiteiten.

Het UITfestival Waterland van Friesland bracht de gemeenschappen in Súdwest-Fryslân en Fryske Marren samen in een warme, culturele omhelzing. Het was een dag vol vermaak, inspiratie en verbondenheid die de zomerhitte even deed vergeten.

Overkoepelende organisatie UITfestival WVF

Súdwest-Fryslân: Cultuurplein Súdwest-Fryslân

De Fryske Marren: Bibliotheken Mar en Fean, CVK It Toanhûs, Mar en Klif, Stichting Oud Lemmer en Museum Joure