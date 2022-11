Een sprankelende kerst met Binnema Bloemsierkunst

Een kerstboom huren

Een kerstboom transporteren, decoreren en na oud en nieuw alles weer afbreken en de boom afvoeren. Er komt toch wel wat bij kijken, en wie klaart dit klusje bij jou thuis? Wij van He-as en Binnema hebben hiervoor de oplossing. Wij zijn gespecialiseerd in de verhuur van volledig gedecoreerde kerstbomen. Je kunt zelfs kiezen voor een hangende boom. Wij brengen jouw kerstboom en versieren hem ter plekke. Achteraf komen we alles weer netjes ophalen. Zo heb jij jouw handen vrij om gezellig met familie of vrienden te borrelen.

Sparkles from Amsterdam

Een verrijking voor je boom, deze ornamenten van Vondels. Als je ze kent of ziet, weet je direct dat dit niet te vergelijken is met een ‘gewone’ kerstbal. Ieder ornement is handgeblazen en ervaren decorateurs voegen de verf en glitter toe. Dit maakt ieder exemplaar uniek. De versieringen van Vondels zijn eigenzinnig en modern. Gemaakt van hoogwaardig glas waardoor het een chique uitstraling krijgt. Deze beauty’s geven net dat extra beetje sparkle aan jouw feestdagen.

Olielampen

De olielampen van Peri Design zijn gemaakt van glas en zijn aantrekkelijk, modern en duurzaam. De olielamp staat prachtig op jouw eettafel of in de vensterbank en heeft een tijdloze uitstraling waardoor ze populair zijn in alle typen interieurs. Om zwarte rook te voorkomen, is het raadzaam de pit enkele millimeters te laten uitsteken.