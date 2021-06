Een radiator nodig voor een smalle ruimte?

Toch zijn er ook nog genoeg huizen die verwarmd worden middels radiatoren. Deze elementen zijn ook prima in staat om jouw woning te verwarmen. Als je een ruimte snel wilt verwarmen, moet je er alleen wel voor zorgen dat er een geschikte radiator hangt. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het allerminst. Daarbij komt dat sommige ruimtes gewoonweg te smal zijn voor bepaalde radiatoren. Hierdoor kan een radiator kopen voor zo’n ruimte knap lastig zijn. Vind je het ook lastig om en keuze te maken? Dan ben je hier aan het juiste adres. In deze tekst helpen wij jou namelijk een geschikte radiator voor een smalle ruimte te vinden.



Verticale in plaats van horizontale radiator

In een smalle ruimte kan het betrekkelijk lastig zijn om een horizontale radiator aan de muur te hangen. Past zo’n radiator inderdaad niet in de betreffende ruimte? Dan denk je mogelijk dat je deze ruimte niet kunt verwarmen. Toch is dit wel degelijk het geval, want je kunt een verticale radiator aan de muur hangen. In tegenstelling tot een horizontale radiator is een verticale radiator juist smal en hoog. Hierdoor neemt hij weinig ruimte in en dat maakt hem uitermate geschikt voor een smalle ruimte. Een designradiator is een goed voorbeeld van een verticale radiator, maar er zijn nog meer mogelijkheden. Hieronder staan we stil bij de mogelijkheden voor wat betreft verticale radiatoren.



Designradiator

Ben je op zoek naar een verticale radiator voor in een smalle ruimte? Dan kun je onder meer voor een designradiator kiezen. Als je een strak en modern interieur hebt, is dit een welkome aanvulling. In tegenstelling tot veel andere radiatoren is een designradiator op elegante wijze afgewerkt. Dit gaat overigens niet ten koste van de warmteafgifte. Het merendeel van de designradiatoren geeft namelijk veel warmte af. Grote voordeel hiervan is dat een smalle ruimte binnen de kortste keren warm is als je hier een designradiator ophangt.



Het mooie aan designradiatoren is dat deze in allerlei soorten en maten verkrijgbaar zijn. Dit komt vooral doordat de vraag de laatste jaren is toegenomen. Steeds meer mensen kiezen namelijk voor een moderne en strakke inrichting. Een designradiator sluit hier naadloos op aan. Doordat niet iedere designradiator dezelfde afmetingen heeft, is er voor vrijwel iedere ruimte wel een geschikt exemplaar te vinden. Zo kun je een designradiator bijvoorbeeld ophangen in een smalle gang, maar ook in de woonkamer of keuken. Daarnaast zien we ze steeds vaker terug in badkamers.



Paneelradiator

Ondanks dat designradiatoren de laatste jaren veelvuldig verkocht worden, vindt niet iedereen ze even mooi. Zit je er ook niet op te wachten om een designradiator in een smalle ruimte op te hangen? Geen probleem, want dit betekent niet dat je deze ruimte niet kunt verwarmen. Je kunt namelijk ook voor een verticale paneelradiator kiezen. Dit is een goede keuze als er in de rest van jouw woning ook paneelradiatoren hangen. In dat geval trek je de stijl namelijk in iedere ruimte door. Een verticale paneelradiator kun je overigens niet alleen in smalle ruimtes gebruiken. We zien deze bijvoorbeeld ook regelmatig terug in een keuken of woonkamer.



Ledenradiator

Zoek je een radiator voor een smalle ruimte en woon je in een behoorlijk oude woning? Dan vind je een paneelradiator mogelijk te modern. Als er in de rest van jouw woning ledenradiatoren hangen, is dit begrijpelijk. Kies in dat geval voor een ledenradiator. Deze bestaat uit horizontale warmtekanalen die middels verticale platen met elkaar in verbinding staan. In tegenstelling tot een paneelradiator is een ledenradiator open aan zowel de voor- als achterkant. Voordat je een ledenradiator koopt, moet je weten dat deze eigenlijk minder geschikt is voor een kleine ruimte. Deze radiatoren zijn namelijk vooral bedoeld voor het verwarmen van grote, hoge ruimtes. Als je toch een ledenradiator ophangt in een smalle ruimte, wordt het hier mogelijk te warm.



Badkamerradiator

Heb je een relatief kleine badkamer? Dan is deze mogelijk al vol met een wastafel, toilet en douche. In dat geval besluit je misschien om een radiator achterwege te laten. Zonde, want zonder radiator kan het hier behoorlijk koud worden. Omdat er vaak maar weinig ruimte is voor een radiator in de badkamer, kun je voor een badkamerradiator kiezen. Dit is eveneens een verticale radiator. Grote voordeel van een badkamerradiator is dat hij verschillende functies heeft. Allereerst verwarm je er de ruimte mee. Hierdoor is het altijd aangenaam warm in jouw badkamer. Daarnaast kun je jouw handdoek of badjas over de radiator hangen, waardoor deze lekker warm wordt.



Meten is weten

Verticale radiatoren zijn er in verschillende maten. Daarom raden wij jou aan eerst te meten voordat je zo’n radiator koopt. Waarom? Omdat je op deze manier voorkomt dat je een te kleine of te grote radiator aanschaft. Een te grote past simpelweg niet in de ruimte en met een te klein exemplaar wordt het er mogelijk niet warm genoeg. Kies bij voorkeur een zo groot mogelijke radiator. Hierdoor wordt het sneller warm in een smalle ruimte.