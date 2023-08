Een pittige dag met vlagen van meer dan 30 knopen wind

“Twee dagen harde wind was de voorspelling, dat is ook gebleken. Gisteren in de ochtend hebben we met veel moeite nog 11 klassen kunnen starten”, vertelt Johan. Vandaag was er ook veel wind voorspeld. Het zou wel een mildere versie van de maandag zijn. “De ochtend begon inderdaad mild. We wisten dat het op een gegeven moment zou aantrekken. Toen hebben we gelijk voor de groene baan gekozen met de mogelijkheid om af te korten bij boei 2 af te korten als het aantrekt.” En dat leek in eerste instantie ook goed te gaan met de eerste twee klassen. “Toen kwam ineens de wind er in denderen. Ik zag verschillende boten in het startgebied omgaan. Gelijk hebben wij de vlaggen OW boven H getrokken (Nog niet gestarte wedstrijden zijn uitgesteld, verdere seinen aan wal, red.). Dan zit je met het volgende dilemma. “Ik had nog boten op de poelen en op de noordkant van het Sneekermeer varen. Die moeten allemaal wel veilig naar de haven varen. Er zitten altijd wat minder ervaren zeilers in het veld. Die hebben bijvoorbeeld het drijfvermogen niet helemaal voor elkaar of nog weinig ervaring met harde wind”, vervolgt Johan. “Mijn grootste zorgen had ik voor de G2 klasse. Die boten zijn overtuigd en het schip is zwaar. Een boot schepte bijvoorbeeld water, had zijn luchtluiken niet dichtgedaan en lag vervolgens op de bodem. Er is aardig wat schade gevaren. Dat is erg spijtig en dat wil je als wedstrijdleider natuurlijk niet.”

Duidelijkheid

Dan blijven de klassen 23 tot en met 26 over die de wedstrijden nog niet hebben gevaren. “We wilden het na 18:00 nog een keer proberen voor de laatste klassen. De voorspelingen die wij doorkregen leken het meest gunstig rond dat tijdstip. Maar toen gingen wij terugrekenen. 20:00 is de laatste kans om te starten. Ik wil een uur van tevoren op het water zijn om voor te bereiden. Ik moet de zeilers informeren. En toen kwamen wij tot de conclusie dat we om 17:00 uiterlijk de beslissing moesten maken om het door te laten gaan of niet. Om 17:00 bleef er nog steeds een onverantwoorde wind te staan. Wij kozen voor duidelijkheid en hebben OW boven A getrokken (Nog niet gestarte wedstrijden zijn uitgesteld, vandaag geen wedstrijden meer, red.)”, sluit Johan zijn verhaal af.