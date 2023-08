Een pittige dag met veel wind waarbij 11 klassen van start zijn gegaan

Sneek - Een pittige dag voor zeilers en het wedstrijdcomité. “Dit waren de voorspellingen gisteren al. De kans was van 10 tot 12 uur dat er gestart kan worden. Het was gelijk duidelijk dat ik moest knippen in het startrooster”, begint Johan Schurer, wedstrijdleider van de Sneekweek.

De rest van het startrooster is uitgesteld tot morgen. “We proberen het morgen weer. Het is vergelijkbaar met nu, alleen in een mildere vorm. Ik hoop dat we kunnen beginnen met klasse 12. In het beste geval duurt dan de startprocedure tot 12 a 13 uur”, vertelt Johan. Mocht het weer zich gedragen, kan de KWS de tweede wedstrijd gelijk daarna vervolgen.

Vandaag zijn de eerste 11 klassen van start gegaan op baan N (Noord West) zwart. “We kregen al wat verontwaardigde blikken vanuit het wedstrijdveld. De zwarte baan is namelijk de langste versie van de baan die je kunt varen. Wij hebben hiervoor gekozen met in gedachten om alle klassen te finishen bij boei 4. Dan hebben ze twee mooie kruisrakken gevaren en blijven ze op het Sneekermeer zodat ze snel naar de haven terug kunnen keren na de finish”, sluit Johan af.

Het is familiedag op het Starteiland

De harde wind mocht de pret op het Starteiland niet drukken. Maandag stond volledig in het teken van familiedag. Er waren diverse activiteiten voor papa’s, mama’s en kinderen op het eiland te doen. Een stormbaan, schminken, wedstrijdje op de stormbaan, kinderdisco en nog veel meer activiteiten.