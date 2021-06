Een personeelsbarbecue organiseren doe je zo

INGEZONDEN - Het is juni en dat betekent dat de tijd van op vakantie gaan weer is aangebroken.

Voordat iedereen zijn koffer pakt om voor twee of drie weken van de werkvloer te verdwijnen kan het leuk zijn om een personeelsbarbecue te organiseren om zo het jaar feestelijk af te sluiten. Lees hier hoe je dit aanpakt!

Wie komen er?

Voordat je aan de voorbereidingen begint is het belangrijk om te weten wie er allemaal naar de barbecue komen. Je hoopt natuurlijk op een grote opkomst, maar bij veel afzeggingen zul je bijvoorbeeld veel minder hoeven te bestellen. Wel zo handig om te weten dus. Je kunt ook nog de overweging maken of de aanhang van je personeel mee mag komen. Je zou dit kunnen benutten; wie weet kun je op die manier ook aan netwerken en wat klantenbinding doen. Zorg dan dat je je visitekaartjes paraat het. Je kunt er daarnaast voor kiezen om voor wat relatiegeschenken te zorgen die je makkelijk aan ze mee kunt geven. Schorten bedrukken of brievenbus cadeaus voor de BBQ kunnen dan een goed idee zijn.

Wat is het budget?

Aan de hand van het aantal aanwezigen kun je bepalen hoe veel je wil uitgeven aan het personeelsfeest. Dit ligt er natuurlijk aan hoe uitgebreid de barbecue moet zijn. Zo kun je zelf aan het grillen gaan, maar kun je ook een cateringbedrijf inhuren dat gespecialiseerd is in barbecueën. Er worden dan professionele barbecues neergezet en professionals zullen het vlees voor het personeel bereiden. Om op het budget te besparen zou je kunnen denken aan waterflessen bedrukken en deze zelf vullen met water voor bij het eten. Ook zou je, in overleg, aan je personeel kunnen vragen of ze een bijdrage willen doen voor de kosten die gemaakt worden.

Kies een locatie

Als één van de medewerkers een grote tuin heeft dan is dat natuurlijk erg handig bij het organiseren van een personeelsbarbecue. Maar als dit niet het geval is dan kun je onderzoeken of er ergens een locatie af te huren is. Dan is het wel zo fijn als deze locatie voor alle werknemers makkelijk te bereiken is. Kies daarom, wanneer je personeel uit verschillende plaatsen komt, voor een centraal gelegen locatie. Houd ook rekening met het weer; je wil niet dat het feest in het water valt. Zorg dan voor een partytent of tentzeil. In het geval van hele erge hitte kun je een schaduwdoek regelen.

Genoeg keuze

Bij barbecueën denk je natuurlijk gelijk aan lekkere stukken vlees, maar er zullen ook werknemers zijn die liever vegetarisch of vis eten. Op het moment dat je weet wie er bij de personeelsbarbecue aanwezig zullen zijn kun je mensen laten aangeven waar hun voorkeur naar uitgaat. Laat je geen catering komen? Dan kun je uitgebreide barbecuepakketten laten samenstellen. Soms kun je bij het bestellen van deze pakketten er ook voor kiezen om barbecuemateriaal te huren. Vergeet daarnaast niet genoeg drinken in te slaan. Beter te veel dan te weinig!